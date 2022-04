El descarado tweet de la Selección de Polonia contra Messi: "Cuando sabés que..."

Luego de conocerse los rivales que deberá enfrentar Polonia en la zona de grupos del Mundial de Qatar 2022, la cuenta oficial de la Federación Polaca de Fútbol lanzó un picante tuit hacia Lionel Messi para empezar a calentar la previa del partido que se disputará el miércoles 30/11, a las 16, en el Estadio Lusail. El mensaje, que también lleva un imagen del crack argentino lamentándose en un partido de Rusia 2018, dice "Cuando sabes que te espera mucho trabajo con Kamil Glik y Jacek Góralski...", en relación a los férreos defensores polacos del seleccionado.

Gdy wiesz, ze czeka Ciebie sporo pracy z Kamilem Glikiem i Jackiem Góralskim... uD83DuDE2B#WCQ | #WorldCup | #KierunekKatar pic.twitter.com/yWm69T6fuw — Laczy nas pilka (@LaczyNasPilka) April 1, 2022

Las redes sociales tomaron el tuit como una continuidad del desplante que le había hecho el delantero estrella de Polonia, Robert Lewandowski, al rosarino luego de la entrega del Balón de Oro 2021. En ese momento, luego de que el crack argentino dijera en vivo que el jugador del Bayern Munich se merecía el premio y que France Football se lo debería haber dado, el polaco arremetió diciendo que le hubiera gustado que "su declaración fuera honesta, no solo palabras vacías" y que tenía "tristeza" y no escondería su sentimiento.

No fue la única vez que el ex jugador del Borussia Dortmund declaró contra la figura del PSG, ya que, en febrero de 2022, meses más tarde de sus primeras palabras, volvió a atacarlo con algo relacionado a los premios individuales que le otorgaron a uno y otro. "He estado pensando últimamente y he llegado a la conclusión de que el premio de la FIFA sí es más importante. En el Balón de Oro sólo votan periodistas, no hay una verificación clara. En cambio, profesionales del fútbol y prensa votan en el de la FIFA", había comentado Lewandowski, y añadió: "Yo sí lo voté porque aprecio lo que hizo este año (2021) y antes. Él decía que me votaría para el Balón de Oro, no sé si cambió su punto de vista. No tengo quejas, tomó su decisión y ya está".