Así le fue a Lionel Messi contra los rivales que tendrá la Selección argentina en Qatar 2022

El crack rosarino Lionel Messi afrontará su quinto mundial ante rivales disímiles en cuanto a antecedentes como México, Polonia y Arabia Saudita, en el grupo C de Qatar 2022.



Messi enfrentó dos veces seguidas a México por la Copa del Mundo: el 2-1 en octavos de final de Alemania 2006 y el 3-1 en los octavos de final de Sudáfrica 2010.



El día que cumplió 19 años (24 de junio), Messi ingresó a falta de seis minutos por Javier Saviola con la "19" en la espalda e inició la jugada que derivó en el gran gol de Maximiliano Rodríguez para el 2-1 en tiempo suplementario, tras el centro de Juan Pablo Sorín, para el pase a los cuartos de final de Alemania 2006.



En Sudáfrica 2010, Messi jugó como titular en el seleccionado dirigido por Diego Maradona. En ese mundial dispuso de varias oportunidades, pero no pudo convertir goles.



En total, a México lo enfrentó en cinco ocasiones. Además de los compromisos mundialistas, el crack rosarino jugó uno por la Copa América Venezuela 2007: la goleada 3-0 en semifinales, con un gol suyo.



Luego disputó dos amistosos con un gol en cada partido: en el 4-1 del 5 de junio de 2008 y en el 2-2 del 8 de septiembre de 2015.



El delantero de Paris Saint Germain, de Francia, enfrentó tan sólo una vez a Arabia Saudita. Ocurrió en el empate amistoso sin goles del 14 de noviembre de 2012 en Riad.



El único rival del grupo C de Qatar 2022 al que no enfrentó hasta el momento con el seleccionado mayor es Polonia.