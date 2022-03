La noticia sobre Djokovic que mantiene en vilo al mundo del tenis

La participación del tenista serbio Novak Djokovic en el torneo de Indian Wells, que se disputa del 10 al 20 de marzo, está pendiente de las autoridades estadounidenses, pues el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, siglas en inglés) debe autorizar su entrada al país al no estar vacunado de coronavirus.



El serbio, que finalmente no pudo participar en el Abierto de Australia, está inscrito en el Masters 1000 de Indian Wells y el torneo cuenta con el exnúmero 1 del mundo, pero su entrada a Estados Unidos depende de que el CDC haga con él una excepción, ya que solo los vacunados pueden entrar a Estados Unidos.



Djokovic, que sería el segundo cabeza de serie del torneo y que entraría directamente en el cuadro principal en segunda ronda, confía en poder disputar el torneo. "Novak Djokovic está en la lista de participantes del torneo y, por lo tanto, está incluido en el sorteo de hoy", aseguró la organización en un comunicado.



"Actualmente estamos en comunicación con su equipo; sin embargo, no se ha determinado si participará en el evento al depender de obtener la aprobación del CDC para ingresar al país", destacó Indian Wells.



Djokovic fue deportado de Australia en enero después de intentar jugar en el Abierto de Australia. Este año solo ha podido jugar en Dubái, donde solo se necesitaba un test PCR negativo para entrar al país.