Fórmula 1: la reveladora confesión de Mazepin tras ser despedido por Haas

Nikita Mazepin, recientemente desvinculado por la escudería norteamericana Haas de la Fórmula 1, a raíz del conflicto bélico que sostienen Rusia frente a Ucrania, brindó una conferencia de prensa en Moscú, en la que confirmó que fundará una asociación para atender la problemática de los deportistas marginados de la actividad por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

"Sólo voy a dedicar tiempo a esta Fundación, en donde se buscará dar contención a deportistas a los que les han roto la carrera, por cosas así", comunicó con respecto a la fundación que se llamará 'Competimos por uno solo' (We Race as One).

"No hubo razón legal para terminar el contrato. La FIA nos dejaba correr con bandera neutral. Yo aceptaba ser neutral y quería firmar una carta para ello. Pero no me dieron tiempo. Me quitaron el sueño de 18 años y sin poder defenderme", manifestó el piloto de 23 años.

"La decisión de Haas de acabar el contrato en forma unilateral no fue tomada por sanciones o por una autoridad deportiva. Supe que me echaban el mismo día que lo supieron ustedes", continuó el ruso, que representó a la escudería Haas durante el calendario del 2021.

"No quiero estar en un lugar en donde no me quieren. La Fórmula 1 es peligrosa como para hacerlo. Este trabajo es complicado y estás bajo muchos focos", contó, a la vez que aseguró que no le cierra las puertas a la máxima, pero no buscará competir en otras categorías por el momento.