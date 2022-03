La fuerte frase de Agustín Canapino tras un agridulce arranque en el Turismo Carretera: "Tengo una tremenda..."

En las dos primera carreras que se han disputado hasta le momento del Turismo Carretera, Agustín Canapino fue el gran candidato y por diferentes situaciones se quedó con las manos vacías. En Viedma se tocó con Juan Bautista De Benedictis y sufrió un duro accidente, y en Neuquén un retraso en el cambio de neumáticos no le permitió conseguir la primera victoria del año.

Ante esto, el cuatro veces campeón, resumió su arranque con una fuerte frase que resume sus sentimientos. "Obviamente tengo una frustración tremenda. Dos carreras largando primero y siempre pasa algo. Guille (Ortelli) me transmitió su sabiduría, su calma y me alentó por la carrera que habíamos hecho”, expresó y reveló la charla que tuvo con el ídolo, su director deportivo.

Sobre lo sucedido al momento de cambiar los neumáticos, explicó: "Venía todo bien, habíamos hecho una buena diferencia con aire limpio. Después quedé encajonado atrás de Julián (Santero) y hasta que él no se movió no pude salir. No vi nada, solo esperaba la posibilidad de salir".

Esta situación le hizo perder 9 segundos, salió a pista detrás de Gastón Mazzacane (había entrado 3° y fue el ganador), de Germán Todino (entró 5° y fue 2°) y del mendocino (que finalmente terminó 8°). De igual manera, pese a la frustración, dijo: "Estamos bien, tenemos que mantener el nivel, que no es fácil, pero tenemos una buena base. Lo intentaremos en la próxima".

Agustín Canapino debutó en TC el 8 de febrero de 2009 en Mar de Ajó y llegó 3º. En 200 carreras -todas con Chevrolet– logró 12 victorias, 49 podios y 9 récords de vuelta. Además, obtuvo 8 pole position en 190 clasificaciones y 48 triunfos parciales en 192 series disputadas. Fue campeón en 2010, 2017, 2018 y 2019.