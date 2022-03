El lamento de Wanchope Ábila tras la derrota de Colón ante Tigre en Victoria

Colón de Santa Fe, de gran andar en la actual Copa de la Liga Profesional, conoció la derrota por primera vez ante Tigre, en el marco de la quinta fecha de la Zona B y perdió la posibilidad de subirse a lo más alto del torneo junto a Estudiantes de La Plata, actual puntero, en soledad.

Ramon Ábila, delantero del Sabalero, fue suplente en el partido jugado en Victoria e ingresó al campo de juego a los 65 minutos, en lugar del ex River Lucas Beltrán.

"Fue un partido duro que nos costó mucho. No hicimos lo que veníamos haciendo anteriormente y no encontramos los caminos para igualar", manifestó el exdelantero de Boca Juniors, quien llegó a Santa Fe en el último mercado de pases luego de conocer que no sería tenido en cuenta por Sebastían Battaglia.

"Hoy nos faltó tiempo para empatar, a pesar de que el equipo fue creciendo en el segundo período", analizó el delantero, que tuvo su bautismo de gol ante Peñarol de San Juan, en el marco de los 32avos de final de la Copa Argentina, a mediados de la semana pasada.

Para finalizar, sentenció: "Estoy para jugar y con ganas. Trato de estar a disposición de mis compañeros. Tengo calma y apoyo de parte de ellos".