El insólito motivo por el que River-Boca finalmente se jugará sólo una hora antes de lo estipulado

Por razones de seguridad, el horario del Superclásico entre River y Boca que se jugará el domingo 20 de marzo, será más temprano, ya que estaba pactado para las 20 horas pero finalmente será a las 19. “Los operativos de seguridad son recomendables en horarios diurnos y queremos tener a toda la gente dentro del estadio lo más temprano posible”, aseguró el responsable de la seguridad del fútbol en la Ciudad.

Desde la Policía de la Ciudad de Buenos Aires habían elevado un pedido para adelantar el horario a las 18:30, pero la organización de la Liga Profesional no estaba de acuerdo porque a las 17 se jugará el clásico Barcelona-Real Madrid y no quieren que los partidos se crucen para que el rating de la transmisión no se resienta.

Este cambio de horario surgió luego de que la Policía detuviera a la caravana de la barrabrava de River que había iniciado su viaje rumbo a Salta para el duelo por Copa Argentina que el equipo jugará mañana ante Laferrere: secuestraron armas de fuego, facas y drogas (casi dos kilos de marihuana, una pistola bersa calibre 40 y un revólver calibre 22, ambos con los cargadores llenos, diez municiones más de recarga y seis armas blancas).