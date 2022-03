El futuro de Di María fuera del PSG está entre 3 grandes de Europa: dos son polémicos

Ángel Di María es seguramente uno de los jugadores argentinos con mejor presente en la Selección Argentina, pero su futuro a nivel club es realmente incierto hasta hoy en día.

Fideo termina su contrato con el Paris Saint-Germain a mitad de año y todavía no hay resolución sobre su futuro. En Europa aseguran que su nombre suena en varios equipos importantes.

En primer lugar, lo cierto es que la intención de Di María es seguir un tiempo más en PSG y buscará renovar el contrato, agotando las instancias para hacerlo. En la previa del Mundial de Qatar 2022, el jugador no tiene pensado un cambio de club, aunque claro que para eso deberá haber acuerdo con los parisinos.

Sin embargo, como todavía no hubo avances significativos en Europa ya lo empiezan a relacionar con otros equipos. Según El Nacional, medio catalán, el club francés no le renovaría el vínculo y por eso el representante del jugador empezó a hablar con clubes como Barcelona -que aparentemente no estaría interesado-, Atlético de Madrid y Juventus.

Di María posee 3 conquistas con el seleccionado nacional (Mundial Sub 20 en Canadá en 2007, Juegos Olímpicos 2008 en China y Copa América 2021 en Brasil) y es una pieza fundamental en el funcionamiento de la albiceleste dirigida por Lionel Scaloni.