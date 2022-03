Sandez explotó contra Cóccaro por su declaración sobre el gol: "Ya nos vamos a volver a cruzar en..."

Por la tarde había decidido cerrar sus cuentas de Instagram y Twitter para no soportar las críticas que le llegaban por haber perdido en el córner con Matías Cóccaro, autor del gol con el que Huracán le ganó a Boca en la Bombonera tras 12 años. Pero al escucharlo repetir en ESPN lo que ya había dicho en TyC Sports, Agustín Sández explotó y decidió volver a las redes sociales para dejarle un mensaje al delantero del Globo.

"Increíble cómo necesitás de Boca para aparecer en los medios. Te quisiste inflar más y declaraste algo QUE SABÉS QUE NO FUE ASÍ, sólo para figurar. Que quede claro que no me saco ninguna responsabilidad, pero tampoco voy a dejar que este muchacho invente cosas y venda humo de esa manera", posteó Sandez con letras blancas sobre fondo negro en una story de Instagram. Y agregó: "Ya nos vamos a volver a cruzar en una cancha".

¿Qué le dijo Cóccaro a Sández antes del córner que terminó en gol de Huracán?

"Le dije que me había marcado bien toda la noche, que era un fenómeno, que usaba bien los brazos. Cuando me felicitó, ya me le fui. Y cuando me fue a marcar, yo ya había cabeceado", le contó Cóccaro a Paso a Paso.

Si bien en las imágenes se ve a Cóccaro diciéndole algo y a Sández reaccionando con una palmada amistosa, luego pasaron varios segundos hasta que se ejecutara el córner en el que el de Huracán le ganó en el salto y, con fortuna tras un cabezazo mordido que rebotó en su hombro, se convirtió en el gol del Globo con el que festejó por segunda vez en cuatro décadas en la Bombonera.