Repudiable frase del DT argentino de Querétaro a los barras en plena batalla campal: "Afuera los…"

Se siguen conociendo detalles de la brutal gresca que tuvo lugar en el partido entre Querétaro y Atlas por la liga mexicana, pero en las últimas horas todos los focos parecen dirigirse a la figura de Hernán Cristante, DT de los Gallos Blancos, quien fue héroe y ahora se transformó en villano por sus acciones durante la invasión de aficionados en La Corregidora.

El entrenador tuvo un tremendo gesto con lo simpatizantes visitantes al abrirle las puertas de los vestuarios para que puedan protegerse, pero luego apareció un video que lo dejó muy mal parado y hasta pidieron su destitución inmediata por una repudiable frase que recorre los principales portales: "Van a suspender la cancha. Después, afuera los reventamos, no pasa nada".

Ante la polémica que se generó, fue el propio entrenador de Gallos quien salió en redes sociales para explicar la razón de sus palabras, argumentando que dijo eso para proteger a un joven a quien estaban golpeando.

"No voy a responder más, solo te cuento que dije eso para que dejaran de pegarle a un muchacho que no tenía más de 20 años, no podía sacarle a la gente y solo quise disuadir de la única manera que pude... lo soltaron y fue uno de los chicos que terminó siendo revisado por el doctor del club", dijo el argentino.

Otro de los miembros de Gallos Blancos que estuvieron en el campo de juego pese a la invasión fue el portero y capitán Wilmer Aguirre. El uruguayo se empeñó en tranquilizar los ánimos pero no lo consiguió.