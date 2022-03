La reflexión de Matías Rossi tras otro decepcionante fin de semana de Toyota en el Turismo Carretera

Luego de disputadas dos fechas del Turismo Carretera, Toyota sigue lejos de las expectativas que generó cuando se anunció su ingreso a la máxima. Tanto Matías Rossi, como Andrés Jakos, no estuvieron competitivos y si bien se avanzó en performance con relación a la cita de Viedma, en Neuquén volvieron a sufrir con la velocidad final.

El piloto de Del Viso, analizó lo sucedido en Centenario con una contundente reflexión: "Presumimos un avance. Al principio se habló mucho sobre el funcionamiento del Camry, y es un aprendizaje para todos. Con estos cambios estamos tranquilos porque son cosas que uno imaginaba. Estamos trabajando y aprendiendo, y sobre todo dándole una devolución a la categoría".

"El auto por ahora está difícil. Más o menos parecido a lo de Viedma, porque tenemos algunos beneficios para la marca, en cuanto al difusor. Con respecto al alerón vimos que el coche cargó en el sector trasero y tiene buen andar en curva, pero estamos lentos en las rectas. La diferencia de velocidad es muy importante", agregó en diálogo con Campeones.

De igual manera confía que el auto seguirá evolucionando aunque los tiempos no sean los deseados por el campeón 2014: "Si bien el presente no es bueno, el futuro lo será porque Toyota es una marca que apuesta a largo plazo. Estamos en un proceso y no es tan sencillo. Se en el proyecto que estoy y vengo mentalizado para trabajar y acomodar el Camry".

Rossi, que finalizó 25° el pasado domingo, contó que está programada una nueva prueba para seguir realizando cambios que le permita ponerse a la par de las restantes marcas. "Tal vez se llevarán los dos autos en vez de hacerlo de a uno, hacer las pruebas cruzadas y ver más modificaciones, porque esto que pasó con el Camry fue una sorpresa importante; es un modelo muy aerodinámico en la calle, pero cuando se lo transformó en un Turismo Carretera mostró otra cosa", cerró.