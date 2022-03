La fuerte reacción de Sández a las críticas de hinchas de Boca por su error en el gol de Huracán

"Le dije que me había marcado bien toda la noche, que era un fenómeno, que usaba bien los brazos. Cuando me felicitó, ya me le fui. Y cuando me fue a marcar, yo ya había cabeceado". La declaración de Matías Cóccaro, autor del gol con el que Huracán venció a Boca en la Bombonera tras 12 años y por segunda vez en cuatro décadas, fue la estocada final del Zorro para Agustín Sández.

El lateral izquierdo, que no había tenido un buen partido, fue quien perdió ante el goleador del Globo en el córner que sentenció el resultado y le generó un mar de dudas al equipo de Sebastián Battaglia. Y luego de que el propio vicepresidente de club, nada menos que Juan Román Riquelme, haya dicho que Boca era un equipo "inocente", esa picardía de Cóccaro exteriorizada ante el micrófono de Paso a Paso le jugó en contra: Sández recibió cientos de mensajes con críticas en Instagram y Twitter y el juvenil jugador xeneize de 21 años decidió cortar por lo sano con tanto hater.

El defensor que había reemplazado a Frank Fabra, expulsado injustamente ante Independiente por doble amarilla, decidió cerrar sus cuentas de las redes sociales y así procesar sin tanto ruido la derrota de Boca que lo tuvo como protagonista. Tanto Instagram como Twitter ofrecen desactivar una cuenta personal por tiempo indeterminado, para luego reactivarla. El tiempo dirá si fue una decisión temporaria o definitiva.

Sández cerró sus cuentas de Instagram y Twitter ante la avalancha de críticas por el gol de Huracán.

Sández reapareció en Instagram para pegarle a Cóccaro por sus declaraciones sobre el gol

Sorpresivamente, unas horas después de haber desactivado su cuenta de Instagram, Sández la reactivó para publicar una story dedicada directamente a Cóccaro, quien estaba en el estudio de ESPN declarando lo mismo que había dicho en la noche del domingo sobre su gol y el supuesto diálogo con su marcador.

"Increíble cómo necesitás de Boca para aparecer en los medios. Te quisiste inflar más y declaraste algo QUE SABÉS QUE NO FUE ASÍ, sólo para figurar. Que quede claro que no me saco ninguna responsabilidad, pero tampoco voy a dejar que este muchacho invente cosas y venda humo de esa manera", posteó Sandez con letras blancas sobre fondo negro en una story de Instagram. Y agregó: "Ya nos vamos a volver a cruzar en una cancha".

