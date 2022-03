Impactante confesión de un goleador del fútbol argentino: "No estuve bien de la cabeza un año y medio por depresión"

Son muchos los futbolistas que atraviesan duros momentos en su carrera deportiva, pero son pocos los que dan a conocer sus historias. La palabra "depresión" se ha vuelto un tema de mucho debate y Leandro Díaz lo padeció, aunque supo pedir ayuda a tiempo para hoy transformarse en uno de los goleadores del fútbol argentino por su gran presente en Estudiantes.

"Acá me aguantaron un poco más, en otros lados me corrían cada seis meses (risas). Confiaron en mí. No estuve bien de la cabeza un año y medio por depresión. Los médicos del club me ayudaron y todo esto es por ellos y fruto del esfuerzo que le metí en los entrenamientos", contó.

Y reveló: Todo esto es meritorio por los doctores que me ayudaron un montón, y también algunos dirigentes que estaban cerca. Además, el técnico confió en mí, él sabe qué le puedo dar. Tenía que contar lo que me estaba pasando. Eso es lo más importante, porque cuando uno tiene depresión tiene que hablarlo".

"No sé cómo agradecerles. Siempre se los digo y ellos se ríen y no saben todo lo que me ayudaron, porque en ese momento uno no sabía lo que va a haber. Hasta que un día me agarraron los doctores Hugo y Gustavo y hablaron conmigo. Ahí empecé a tratarme y lo demás vino solo. Gracias a Dios se me están dando las cosas”, continuó.

Para cerrar, reflexionó: "Es difícil cuando no lo contás, tuve la ayuda que necesitaba en el momento justo. Después empezó a salir, empecé a jugar me empecé a soltar y pude demostrar que pude jugar en Estudiantes. La verdad es que le debía mucho a club porque me habían aguantado muchos partidos y cuando volvió la gente también me ayudó un montón en lo anímico. Todo eso es gracias a Estudiantes, nada más".