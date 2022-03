La insólita charla entre Schwartzman y Guillermo Coria que fue clave para dar vuelta un partido de Copa Davis

Estar bien psicológicamente en el deporte es fundamental, sobre todo en aquellos deportes individuales donde las alegrías o tristezas dependen de uno mismo. Una clara muestra de esto fue el partido que sacó adelante Diego Schwartzman ante Tomas Machac por la serie de Copa Davis entre Argentina y República Checa.

En un partido que no venía favorable para el Peque, en el segundo set se produjo un importante quiebre. El argentino estaba sacaba 2-6, 0-2 y 30-40, pero logró sobreponerse y lograr el 1-2 parcial. Luego de mantener el saque, se fue al banco y dialogó con el capitán del equipo: Guillermo Coria. Este momento fue determinante para el éxito en el partido.

Entre risas, Schartzman recordó ese momento: "Después de salvar el break point y ganar ese game que tenía complicado, por primera vez en el partido hablamos un poco con Guille. Ahí él me tiró la gorra al piso y la llenó de polvo de ladrillo. Hasta me preguntó después si tenía otra, porque había quedado toda sucia. En ese momento le dije 'No lo pierdo'. Fue una buena charla. A partir de ahí el partido cambió".

Sobre el análisis luego del triunfo contó: "Al partido lo dividiría en dos partes. En la primera, antes de esa charla con Guille, yo no estaba haciendo las cosas bien. Él arrancó muy bien, me complicó con tiros y puntos rápidos y cambiando direcciones, y empezó a sumar y a sumar. Y yo entré en un bajón anímico y tenístico del que no podía salir. No le encontraba la vuelta". Y añadió: "Después de ese 1-2, el partido cambió. No es que yo empecé a jugar increíble, pero él se puso tenso y se fue sintiendo cada vez peor. Yo fui creciendo y al final y en el momento en el que parecía que el partido se me iba, apareció la actitud y lo pudo sacar adelante", continuó el 14° del mundo, quien reaccionó a tiempo".

Por su parte, el Mago también se refirió a ese momento: "Lo del gorrito fue clave. Se lo tiré sin querer, pero ahí empezó a soltarse. Se sonrió y enseguida me dijo 'No lo pierdo más'. Y después ganó nueve games al hilo con un nivel muy bueno".