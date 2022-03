Con la monta de Jonathan Gómez, Malaikan se impuso en el Clásico Vendimia

Malaikan se convirtió hoy en el nuevo “Rey de la Vendimia” del turf de la provincia de Mendoza, luego de imponerse en una de las carreras más destacadas del oeste de Argentina. El pensionista de Roberto Villalba redondeó la mejor actuación de su muy buena campaña al vencer por dos cuerpos a Gift Of Virtue. Tercero quedó el favorito Macklin.

La jornada contó con un excelente marco de público. El “Vendimia” volvió a demostrar que es una fecha destacada. La programación era de por sí interesante en la previa y el público respondió a la propuesta. Incluso, se disputaron una seria de cuadreras que también colaboraron a que las tribunas estuvieran colmadas (se calcula que hubo cerca de 10.000 personas).

La largada de la gran carrera (sobre 2200 metros y con una recompensa de $ 600.000 a su ganador) se realizó cerca de la 18 (el clásico se disputó en último turno). Apenas partieron Malaikan salió decidido a marcar el camino de la prueba, seguido de cerca por Moscato Pizza y Gift Of Virtue. En el primer paso frente al disco, el luego ganador ya corría cómodo adelante y su figura comenzaba a tomar “vuelo”. Así vinieron buena parte del tiro, siempre con Malaikan nen la vanguardia y el resto tratando de acercarse al puntero.

En el palo de los 800 metros Moscato Pizza pasó a comandar por unos metros, pero rápidamente Jonathan Gómez volvió a ubicar adelante al luego ganador. Antes de ingresar en la recta, el “rey del Vendimia” corría nuevamente firme y adelante mientras Gift Of Virtue y Macklín salián en búsqueda del puntero. Pero los esfuerzos fueron en vano. Cuando pisaron la recta final Malaikan “ensayó” una disparada con la cual se vino hasta el disco. Al final doblegó por dos cuerpos a Girf Of Virtue, quedando en tercer lugar Macklin. Todo esto en el buen tiempo de 2’ 16” 3/5 para 2200 metros.

Cuando cruzaron el disco llegó el momento de los festejos para la familia Villalba (“Pocho” también estuvo acompañando desde arriba). Merecidísimo premio para un grupo de hermanos que siempre creyó en las enormes condiciones de este caballo, mostrando un entrenamiento y campaña acordes a todo lo que Malaikan ha sido capaz de dar. Las celebraciones seguramente se extenderán por varios días. No todos los días se gana un Vendimia y menos de esta manera. Felicitaciones muchachos!

El segundo párrafo de congratulaciones de esta historia, será para el jockey Jonathan Gómez. El menor de la familia (su padre Rafael es cuida y su hermano Daniel un gran piloto) hace tiempo estaba buscado un triunfo de esta índole. “Jony” es uno los jinetes más trabajadores del de las mañanas del Hipódromo de Mendoza y también uno de los más queridos. Hoy finalmente pudo inscribir su nombre entre los grandes ganadores de esta prueba tan importante. Celebre Jony, al final el arduo trabajo de todas las mañanas le dio su triunfo tan merecido.

EL RESTO DE LAS PRUEBAS JERÁRQUICAS

En el clásico de la milla la victoria fue para el bueno de Fall Away, quien venció por media cabeza al favorito Sebi Moro en un carrerón. La victoria de Fall Away demostró una vez más toda la sabiduría de su cuida André Coria (corre poco y gana mucho). Además, el ganador contó con una notable faena del jockey Gerardo Tempesti, quien de visita por su provincia dejó en claro que se está convirtiendo en un gran jockey.

En el clásico de velocidad (1100 metros) hubo una nueva victoria del siempre rendidor Vaporetto Inc. El hijo de Include se impuso al bravo Rapadito dejando notable impresión. El de la caballeriza Don Cristóbal, que entrena Ramón Abrales, empleó un registro de 1’ 5” 3/5 para once cuadras y contó con la impecable conducción de Dani Gómez.

En la prueba reservada para productos debutantes todo fue para La Sociedad (Russian Blue). La de la caballeriza La Traición demostró que sirve y se vino de un viaje para dejar en el camino de Flor de Minón y Lena Lin (que también corrieron bien).

LAS CUADRERAS

Las cortas le pusieron mucho color a la jornada. En el primer clásico hubo victoria de El Garabato con Lucas Escudero. Mientras que en la mejor rentada del día el ganador fue el bueno de Don Cacho, con Sergio Fernández. El alazán registró la mejor victoria de su campaña y le dio una gran alegría a toda la gente linda de la caballeriza Virgen de Lourdes.

EL CRACK DEL DÍA

En esta oportunidad la chapa de figura destacada de la reunión quedará en poder del jockey Jonathan Gómez, por su templanza en la conducción de Malaikan en el clásico.

LA PROTESTA

Luego de disputado el Vendimia, una buena parte de la familia del turf se congregó en la cancha frente al disco para iniciar una "protesta". Lo que se reclama son mejoras en un montón de condiciones. Quienes se congregaron fueron: jockeys, cuidadores, peones, propietarios y familias vinculadas a la actividad. Hoy más que nunca la actividad necesita cerrar grietas y comenzar a "caminar". Para ello la dirigencia deberá escuchar estos reclamos y tratar de mejorar un montón de condiciones. La mejor forma de lograr acuerdos es dialogando, el turf mendocino necesita de ellos más que nunca.

SIN REINAS

Las grandes ausentes del gran clásico fueron las recientemente electas Reina y Virreina Nacional de la Vendimia. Corrieron mil versiones sobre el porqué de la ausencia, pero ninguna oficial. Una verdadera lástima que las soberanas no hayan asistido una fiesta cultural y popular del deporte de la provincia. La presencia de las Reinas en el Vendimia de turf es un clásico. De hecho, no hay registros de años anteriores donde las soberanas no hayan asistido. Ojalá puedan volver el año que viene.

LO QUE VIENE

La próxima jornada de carreras de la zona Cuyo se disputa el próximo domingo en La Punta. Mientras que en Mendoza habrá actividad el 20 de este mes.

A continuación los resultados de la jornada:

1ra carrera

Premio: “MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL” - (Categoría Interior) – 1400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° GOOD MIRKO 57 S. Fernández

2° VECINO BUENO 57 C. López 3 cpos

3° HUIXTAN 58 R. Argüello 1 cpo

4° SENSE FITZ 58 D. Gómez 4 cpos

5° JORDAN SPEED 54 F. Campos 6 cpos

6° MI LINDO TORDILLO 53 G. Tempesti 17 cpos

U° BARÓN SUREÑO 55 J. Gómez 2 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,80. Dividendo de la Combinada: $ 5,95. Dividendo de la Imperfecta: $ 4,45. Tiempo: 1’ 25” 2/5. Por: Good Heaven y Setup, de 3 años. Cuidador: R. Agüero. Stud: Don Radium. Sport de MDZ On Line.

2da carrera

Premio: “EMILIA ROMAGNA” - (Extraoficial) – 250 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° LOCO JUANCHO 58 S. Quinteros

2° LAUREL CANYON 58 S. Calderón 1 cpo

3° QUE GRAN GOLPE 59 R. Argüello ¾ cpo

U° GRAN VIEJO 61 A. Bonada 1 ½ cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,40. Dividendo de la Combinada: $ 40,50. Tiempo: 14” 3/5. Cuidador: J. Gómez. Stud: El Nylon. Sport de MDZ On Line.

3 ra carrera

Clásico: “INICIACIÓN” – (Extraoficial) – 600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° LA SOCIEDAD 56 S. Fernández

2° FLOR DE MINÓN 52 G. Tempesti 4 cpos

3° LENA LIN 54 F. Campos 1 ½ cpos

4° PASO AL COSTADO 57 J. Luna 2 ½ cpos

U° YAGUFLOR LETHAL 52 S. Quinteros 6 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,25. Dividendo de la Combinada: $ 13,65. Dividendo de la Imperfecta: $ 4,45. Tiempo: 33” 2/5. Por: Russian Blue y Caprice D’Elle, de 2 años. Cuidador: R. Stirpa. Stud: La Traición. Candidata de MDZ On Line.

4 ta carrera

Premio: “MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN” – (Cat. Interior) – 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° EMPER WAY 57 W. Escudero

2° ESCARAMUZA SCAT 57 J. Gómez ½ cpo

3° FOREST RIMOUT 59 S. Fernández 6 cpos

4° ADYRA 53 F. Giménez 1 ½ cpos

5° GALA MIX 53 S. Quinteros 1 cpo

6° PRADA GIRL 52 G. Tempesti 4 cpos

7° MARIAVIRA 57 C. López ½ cpo

8° DIÓGENES 57 D. Ledesma 1 cpo

U° SAILOR MOON 53 E. Gaete 4 cpos

No corrieron: (4ª) LAKITA. Dividendo del Ganador: $ 10,15. Dividendo de la Combinada: $ 40,50. Dividendo de la Imperfecta: $ 25,40. Dividendo de la Trifecta: $ 50,65.Tiempo: 1’ 5” 4/5. Por: Skagway y Shade Emper, de 3 años. Cuidador: J. Taini. Stud: El Aljibe.

5 ta carrera

Premio: “VALENTINA” – (Extraoficial) – 350 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° SUCH IS LIFE 60 L. Escudero

2° ALEGI 61 A. Bonada ½ cbza

3° EINOR 58 C. López 1 cpo

4° PAYAYERO 58 R. Argüello 1 cpo

U° EL WIFI 58 W. Escudero cbza

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,70. Dividendo de la Combinada: $ 13,80. Dividendo de la Trifecta: $ 17,15. Dividendo de la Trifecta: $ 61,70.Tiempo: 20” 4/5. Cuidador: M. Pérez. Stud: Los Corderos. Enemigo de MDZ On Line.

6ta carrera

Clásico: “GOBIERNO DE MENDOZA – COPA MUN. DE JUNÍN” – (Categoría Interior) – 1600 m

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° FALL AWAY 60 G. Tempesti

2° SEBI MORO 59.5 D. Gómez ½ cbza

3° CARRY CITY 59.5 S. Fernández 8 cpos

4° WEDDING DUBAI 56.5 J. Luna ½ cbza

U° CAMPION 60 C. López 2 ½ cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 4,20. Dividendo de la Combinada: $ 8,75. Dividendo de la Trifecta: $ 2,55. Tiempo: 1’ 37” 4/5. Por: Falling Sky y Storm Villana, de 4 años. Cuidador: A. Coria. Stud: Max Power. Enemigo de MDZ On Line.

7 ma carrera

Premio: “UTTA - OSPAT” - (Cat. Interior) - 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° BELLACO SONG 59 D. Gómez

2° CAZCABEL 53 E. Gaete 2 ½ cpos

3° LOS PASOS 57 D. Ledesma 1 ½ cpos

4° FORASTEIRO 54 F. Campos pczo

5° BAUTY MAN 53 F. Giménez 17 cpos

6° MACHI 53 G. Tempesti 3 cpos

U° YOCO EMRBUJADO 57 J. Luna 5 cpos

No corrieron: (2) PAY ALL, (6) MUÑECO TERRIBLE, (8) HALO MARS. Dividendo del Ganador: $ 2,90. Dividendo de la Combinada: $ 71,30. Dividendo de la Imperfecta: $ 4,95. Dividendo de la Trifecta: $ 49,30. Tiempo: 1’ 18” 2/5. Por: Alcindor y Sorpresiva Key, de 3 años. Cuidador: R. Abrales. Stud: Don Cristóbal. Enemigo de MDZ On Line.

8va carrera

Clásico: “REINA NAC. DE LA VENDIMIA COPA MUN. DE GODOY CRUZ” – (Categoría Interior) - 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° VAPORETTO INC 59.5 D. Gómez

2° RAPADITO 59.5 J. E. Alves S 1 ½ cpos

3° LILAH LIN 53.5 G. Tempesti 3 cpos

4° ORIENTAL DUBAI 59.5 W. Escudero pczo

5° LUCY LIUU 59.5 D. Ledesma 4 cpos

6° ACLAMADO DUBAI 59.5 S. Fernández 2 cpos

U° QUINCY STRIPES 59.5 J. Gómez s/aprec

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,20. Dividendo de la Combinada: $ 5,85. Dividendo de la Imperfecta: $ 3,45. Dividendo de la Trifecta: $ 38,45. Tiempo: 1’ 5” 3/5. Por: Include y Stormy Valery, de 7 años. Cuidador: R. Abrales. Stud: Don Cristóbal. Candidato de MDZ On Line.

9na carrera

Clásico: “DON VALENCHU” – (Extraoficial) - 250 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° EL GARABATO 59 L. Escudero

2° QUE SE YO 61 J. Campanello 4 cpos

U° AUCA ONIX 58 A. Jaque cbza

No corrieron: (1) LORENZO POWER. Dividendo del Ganador: $ 1,40. Tiempo: 14” 2/5. Cuidador: E. Calabrigo. Stud: Sin Horario. Sport de MDZ On Line.

10ma carrera

Clásico: “LA PAZ MUNICIPIO” – (Extraoficial) – 300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° DON CHACHO 58 S. Fernández

2° DON VALENCHU 58 C. Luna ½ cpo

3° KEMPEITAI 58 J. E. Alves S. 1 ½ cpos

4° FANTASMA 59 J. Solorza 1 ½ cpos

U° VALENTINA 59 L. Escudero 1 ½ cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3,10. Dividendo de la Combinada: $ 9,40. Dividendo de la Imperfecta: $ 4,10. Tiempo: 16” 3/5. Cuidador: S. O. Fernández. Stud: Virgen de Lourdes. Sport de MDZ On Line.

11ma carrera

Clásico: “VENDIMIA – COPA CANAL 7” – (Categoría Interior) - 2200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° MALAIKAN 60 J. Gómez

2° GIFT OF VIRTUE 60 C. López 2 cpos

3° MACKLIN (*) D. Gómez 1 ½ cpos

4° LORD TRIUMPH 60 S. Barrionuevo 5 cpos

5° PULPINELLO 60 S. Fernández 1 ½ cpos

6° ASIATIC TILL 60 E. Ruarte 7 cpos

7° CONSTANZO 60 J. E. Alves S. 3 ½ cpos

8° INCA BOY 60 W. Escudero 2 cpos

U° MOSCATO PIZZA 60 L. Flecha 17 cpos

(*) Reclamó contra Gift Of Virtue y no prosperó.

No corrieron: (2) MAKYMAN, (7) VERTICAL DUBAI, (9) CAMP HOLLAND, (9ª) EL LIBERTADOR, (11ª) FRUTO MADURO. Dividendo del Ganador: $ 8,15. Dividendo de la Combinada: $ 20,40. Dividendo de la Imperfecta: $ 9,15. Dividendo de la Trifecta: $ 44,65. Tiempo: 2’ 16” 2/5. Por: Master Of Hounds y Shankyra, de 5 años. Cuidador: R. Villalba. Stud: Cinco Hermanos.