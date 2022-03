Bahamonde, el más ganador del Crepuscular

Francisco Bahamonde se quedó con la 52° edición del Torneo Crepuscular del Mendoza Tenis Club, en una final que se jugó ante una nutrida concurrencia que pudo disfrutar de, además del partido, de una previa espectacular, con una banda en vivo.

Fue una definición atípica, entre un Bahamonde que jugó muy motivado para intentar conquistar una vez mas este trofeo que el año pasado se le escapó cuando debió abandonar ante Manu Peña y el peruano Rodrigo Montes de Oca, que venía de disputar dos encuentros de mas de tres horas, que le dejaron secuelas físicas, que a la postre incidieron en el resultado final.

El primer set fue de principio a fin dominado por Panchito, que rápidamente logró cerrar por 6 a 0, con potentes golpes que dejaron sin reacción a su rival.

En el segundo, Rodrigo intentó y estuvo cerca de lograr el quiebre, pero la tendencia siguió siendo como en el set inicial. Cuando el marcador estaba 3 a 0 y ambos fueron al descanso, Montes de Oca pidió asistencia y luego de ser atendido, decidió retirarse del encuentro por molestias en una de sus piernas, seguramente provocadas por los encuentros de cuartos y semifinal, ambos a tres sets y de más de tres horas.

El jugador entrenado por Leo Olguín en Buenos Aires tiene un tenis interesante, con buenos golpes y llegó merecidamente a la final del Crepuscular, pero poco pudo hacer ante Panchito, que abrió muy bien la cancha y logró moverlo para que no pudiera pegar cómodo.

“Bahamonde es un jugador con el que hay que meter mucho y yo no podía correr. Sentí que me pinchaba la pierna y no me podía mover bien”, comentó el subcampeón luego de la final.

Por su parte, el jugador mas ganador del Crepuscular comentó, “fue un torneo hermoso, la pasé muy bien, ha sido uno de los Crepusculares que más he disfrutado, jugué muy bien desde principios de semana, ha sido una de mis mejores semanas y me sentí bastante superior a los rivales que me tocaron y he llegado a tener una confianza muy alta. Siempre jugar este torneo es muy especial y estoy muy contento de haber salido campeón, tenía la espina clavada del año pasado”.

LOS MENORES TAMBIÉN FUERON PROTAGONISTAS

Paralelamente al cuadro principal se jugó el segundo Torneo Abierto de Menores, con la presencia de jugadores de toda la Mendoza y provincias vecinas.

Luego de varios días de emocionantes encuentros, estos fueron los finalistas en cada una de las categorías.