Tuchel habló sobre el inesperado anuncio de venta del Chelsea

El alemán Thomas Tuchel, director técnico del Chelsea, reconoció hoy que existe "incertidumbre" en el club, luego de anuncio de venta por parte del magnate ruso Roman Abramovich como efecto de la guerra de su país con Ucrania.



“Por supuesto que hay incertidumbre, por supuesto que la habrá. Hay casi 100 personas en el edificio y todos se sentirán diferentes al respecto. Algunos se sentirán asustados, algunos se sentirán emocionados, algunos se sentirán, no sé, tristes. Creo que todo está permitido según cada individuo", resumió el entrenador en una conferencia de prensa ofrecida este viernes antes de visitar mañana a Burnley por la Premier League.



El alemán entendió que "no tiene sentido preocuparse demasiado" por la decisión de Abramovich, dado que nadie tiene "ninguna influencia" para cambiar el desarrollo de los acontecimientos. "Debemos hacer todo lo posible para centrarnos en el fútbol, de crear una atmósfera para que cada uno se sienta seguro cuando ingresa al club porque creo que eso ayudará a lidiar con la situación", aconsejó.



Tuchel, de 48 años, en funciones desde enero del año pasado, admitió que le "encanta trabajar en la Premier League, estar en Inglaterra, sentir la tradición y el amor por los deportes en general, y por el fútbol en particular".



"Chelsea es, desde mi punto de vista, un lugar perfecto y espero continuar. Estoy acostumbrado y entrenado para lidiar con la incertidumbre en diferentes niveles, aunque este es un gran nivel. Soy positivo y espero que las cosas terminen bien”.



En el ciclo del DT alemán, el club londinense conquistó su segunda Liga de Campeones a mediados de 2020 y este año sumó su primer Mundial de Clubes de la FIFA luego de vencer a Palmeiras de Brasil en Emiratos Árabes Unidos.



Abramovich, de 55 años, comunicó el miércoles su decisión de vender al Chelsea, convencido de que será "lo mejor para el club, los fanáticos, los empleados, así como los patrocinadores y socios del club". El ruso aseguró que toda la ganancia neta de la venta "será en beneficio de toda las víctimas de la guerra en Ucrania".



El magnate compró el club en 2003 por una cifra cercana a los 400 millones de dólares y ahora fijo un precio aproximado de 5.300 millones, según informó el diario Daily Telegraph.