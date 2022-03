Nacho González contó contra quién se agarró a trompadas en el vestuario: "Me lo comí en un panchito..."

Nacho González, ex arquero de Racing, contó en TyC Sports que se agarró a piñas en un vestuario cuando jugaba en Las Palmas.

"Me agarré a trompadas en un entretiempo y la prensa nunca se enteró. Fue en un partido entre Las Palmas y Celta. Yo discuto con Robert Jarni (ex jugador de Real Madrid y Juventus, entre otros) y un compañero inglés se metió a defenderlo a él. Terminamos a las trompadas los dos y el entrenador nos sacó en el entretiempo", contó González.

"Yo llevaba acumulando con el inglés y en ese momento me terminé peleando. No me podían parar, estaba descontrolado. Me lo comí en un panchito. Al otro día nos dimos la mano y nunca más tuvimos relación fuera del campo de juego", agregó el ex arquero de Racing, entre otros.