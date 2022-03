Turismo Carretera: la reflexión de Mariano Werner que lamentan los hinchas de Ford

Mariano Werner no pudo ser protagonista en la competencia que el Turismo Carretera disputó el fin de semana pasado en Concepción del Uruguay. El actual campeón sufrió la rotura del motor de su Ford en el primer entrenamiento y lo que vino fue más padecimiento que disfrute. El entrerriano habló al respecto y se mostró muy preocupado por el rendimiento de su auto.

"Sumamos, que no es poco, pero hay que trabajar más que nunca. No estamos en el rendimiento que queremos. No estamos bien, ni traccionando, ni en paso de curva, ni por derecho es una locura. Trabajaremos fuerte para estar a la altura de las circunstancias", expresó en diálogo con el sitio Campeones.

Luego expresó: “Cuando te falta 7, 8 décimas es un poquito de cada cosa, no es algo concreto", y puso a Agustín Canapino como la gran referencia de la categoría: "Agustín demostró que es superior a todos, sobre todo por las ultimas 5 vueltas que marcó y por el rendimiento general del fin de semana".

"Hay que ser rápido y pensar en todos los detalles, la primera vuelta del fin de semana marca la tendencia de lo que será después", cerró preocupado, pero ilusionado con revertir la situación. Luego de tres competencias disputadas, Werner está noveno en el certamen, con 78 unidades, a 39,5 puntos de Germán Todino, el sorpresivo líder del certamen.