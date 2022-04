Todo listo para el sorteo de Qatar 2022: los posibles rivales de Argentina

235 son los días que nos separan para el inicio del Mundial de Qatar 2022. El próximo 18 de noviembre será el acto de inauguración y el primer partido de la máxima cita mundialista en suelo qatarí. Para calmar las ansias (o ponerse más ansiosos aún) este viernes, desde las 13 (hora de Argentina) se desarrollará el sorteo de la fase de grupos del torneo.

Hasta el momento son 29 los seleccionados que tienen su participación asegurada en Qatar y restan conocer quienes son los tres países que completarán el cupo de 32. El torneo se dividirá en cuatro Grupos de ocho equipos cada uno, siendo cabeza de serie el dueño de casa, Qatar, y los mejores siete clasificados según el ranking FIFA.

La Selección argentina ocupará el bombo número uno junto a Qatar (anfitrión), Bélgica, Brasil, Francia, Inglaterra, España y Portugal. Mientras que en el bombo dos estarán: Dinamarca, Países Bajos, Alemania, Suixa, Croacia, Uruguay, México y Estados Unidos.

El bombo tres estará compuesto por los seleccionados de: Irán, Japón, Serbia, Corea del Sur, Túnez, Polonia, Marruecos y Senegal. Por último, en el cuarto bombo, hasta el momento tienen su participación asegurada: Arabia Saudita, Ecuador, Ghana, Canadá y Camerún. Los tres lugares restantes se conocerán luego de los cruces de: Perú vs el ganador de Australia vs. Emiratos Árabes, Nueva Zelanda vs. Costa Rica, y Gales vs. el ganador de Escocia vs Ucrania.

Al equipo comandado por Lionel Scaloni le tocará enfrentar un equipo de cada bombo, exceptuando a aquellos que corresponden a la misma Confederación, es decir que en la fase de grupos Argentina no se podrá cruzar con Brasil (están en el mismo bolillero), Uruguay, Ecuador y Perú (si este último supera el repechaje).