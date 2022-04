El tatuaje de Boca que lució una estrella mundial en la previa del sorteo de Qatar 2022

Diego Armando Maradona, Pelé, Ronaldinho, Eusebio, Henry y Eto'o son solo algunas de las leyendas de la historia del fútbol que aseguraron en algún momento su fanatismo por Boca Juniors y, por consecuencia, sus ganas de vestir la camiseta del Xeneize y jugar en la Bombonera. Sin ir más lejos fue Edinson Cavani quien en los últimos meses ilusionó al mundo azul y oro. Atento a esta situación, y en la previa del sorteo del Mundial de Qatar 2022 otro reconocido jugador, campeón del Mundo, lució orgulloso su tatuaje bien bostero.

Marco Materazzi, defensor italiano campeón del Mundial de Alemania 2006 con la Selección de Italia, se encuentra en Doha a la espera del sorteo de la fase de grupos de la máxima cita mundialista. El tano aprovechó su estadía en suelo qatarí para disputar una seria de partidos junto a exjugadores y otros dirigentes de FIFA. Luego de convertir su gol de penal y antes de retirarse del campo de juego, pasó por una de las cámaras y mostró su tatuaje del escudo de Boca.

Hace un tiempo, al ver a su amigo Daniele De Rossi con la camiseta del Xeneize, el exdefensor manifestó: "Cuando lo vi con la camiseta de Boca, en la Bombonera, un poco me arrepentí. Porque con diez años de retraso podría haber jugado en Boca tranquilamente, hubiese ido gratis. Era mi sueño y una experiencia que uno debe tener en su vida”.

Para finalizar, reveló que no es el único que hincha por la azul y oro en su familia: “Mi hijo es hincha de Boca. Tuve la posibilidad de asistir a un superclásico en La Bombonera, donde lamentablemente el resultado final no fue favorable, pero fue una de las mejores emociones que viví en mi vida como hincha y como exjugador también. Quizás lo que me falto fue jugar un partido de ese estilo".