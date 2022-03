La advertencia de Javier Mascherano a Lothar Matthäus en la previa del sorteo: "Le dije que..."

Javier Mascherano está en Qatar y verá de cerca el sorteo de la Fase de Grupos del Mundial 2022. El ex River y actual entrenador de la Selección argentina Sub 20 se refirió a lo que ocurrirá el viernes y reveló un particular diálogo que tuvo con Lothar Matthäus, quien será uno de los encargados en sacar las bolillas de los copones.

"Le dije a Matthäus que tenga cuidado que encima en el Bombo 2 está Alemania, que trate de llevárselo a Brasil. Estuvieron haciendo una prueba y justamente salieron Brasil y Alemania en el mismo grupo. Ojalá se repita. Hay equipos interesantes, ojalá sea un buen sorteo para nosotros", contó en una charla exclusiva con TyC Sports.

Luego, en la misma línea, agregó: "Obviamente en un Mundial es difícil tener prioridades, pero sabemos que tener un buen sorteo te da la posibilidad de arrancar el grupo de una manera diferente y ganar confianza de menor a mayor. Ojalá sea el mejor sorteo para Argentina".

"Se ve mucha felicidad en la Selección y se nota un grupo muy fuerte, todos los pasos que va dando son firmes. Cada vez le va agregando cosas, no se queda con lo que pasó. Eso tiene que ver mucho con la bajada de línea de Scaloni. No me sorprendió porque lo conozco desde los 16-17 años. Si hay algo admirable es que no ha cambiado, sigue siendo tal cual es", expresó.

Para cerrar, se refirió a la chance de que Lionel Messi y Ángel Di María dejen la Selección luego del Mundial: "Ellos ya son grandes y los mensajes que quieren dar me imagino que están pensados. No sé cuáles serán sus ideas. Lamentablemente el tiempo pasa para todos. Están con un presente increíble, después ya habrá tiempo para analizar. Empezar a tomar decisiones antes de tiempo no creo que los beneficie, que vivan el presente y disfruten mucho de este momento".