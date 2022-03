Escándalo en El Porvenir: el club denunció a sus jugadores de ir para atrás por apuestas ilegales

Un escándalo de magnitud acaba de desatarse en el fútbol argentino: "más de cuatro" jugadores de El Porvenir fueron denunciados por su propio club por recibir dinero para ir para atrás como parte de una red de apuestas deportivas ilegas. La propia Comisión Directiva de la institución bonaerense de Gerli realizó la denuncia en una comisaría de Lanús y anuncia que irá al Tribunal de Disciplina de la AFA para que los jugadores involucrados sean expulsados de por vida de la práctica profesional del fútbol.

El escándalo se desató cuando el arquero del equipo Diego Córdoba denunció la situación de varios de sus compañeros ante Enrique Merelas, el histórico presidente de El Porvenir. Luego de esto, inmediatamente el club de Gerli desafectó a los denunciados, quienes habrían recibido dinero en siete partidos de El Porve en la Primera C.

La denuncia tiene el objetivo de que la Justicia dé con la fuente de dónde proviene el dinero. Se denunció que algunos jugadores recibieron dinero a cambio de hacerse goles en contra, mientras que otros ganaban plata a costa de tirar la pelota al córner en determinada cantidad de ocasiones: "Esto no lo vi nunca en mi vida. Es muy grave y en el club no podemos creer lo que sucedió. Estamos muy mal y ya hicimos la denuncia en la Comisaría y llevaremos el tema al Tribunal de Disciplina de la AFA", declaró en TN Luis Parieti, abogado de El Porvenir.

El Porvenir tiene dos puntos en siete fechas de la Primera C.

El equipo marcha último en la tabla de posiciones de la C, con dos empates y cinco derrotas, una de las cuales tuvo un gol en contra de Matías Grasso que abrió el marcador para Puerto Nuevo en la quinta fecha: ese partido fue caída por 2-1 para El Porve.

El abogado del club habló sobre cómo el guardameta contó la situación que se vivía dentro del vestuario de El Porvenir: "El arquero Diego Córdoba nos contó que a sus compañeros les habían ofrecido plata para que se dejen hacer goles y hasta por tiros de esquina. Se habla de 100 mil pesos, aunque hay algunos que cobraron solo 12 mil pesos".

El vínculo entre las apuestas ilegales y el plantel de El Porvenir sería un jugador, que fue identificado y su contrato fue rescindido de forma inmediata, según Parieti. Este futbolista daba indicaciones específicas y cuál era el monto que recibirían a cambio. Los miembros del plantel cobran aproximadamente 40 mil pesos y las propuestas oscilaban entre 100 y 300 dólares: "Si el Tribunal de Disciplina comprueba que los jugadores cobraron dinero, no van a poder jugar más al fútbol ni en la Argentina ni en ninguna parte del mundo", aseguró el abogado a TN.

A pesar de que el presidente Merelas supo de esta situación en estas horas, el tema explotó el lunes en el vestuario de El Porvenir. Algunos jugadores tuvieron rendimientos sospechosos durante los partidos y, al ser apuntados por sus compañeros, confesaron que habían recibido dinero a cambio de hacerse goles en contra o tirar la pelota al córner y al lateral una determinada cantidad de veces: "Todavía no queremos decir los nombres de los jugadores hasta que la Justicia no haya actuado como corresponde, pero ya fueron echados del club y se hará la denuncia en el Tribunal de Disciplina para que reciban las sanciones que correspondan", dijo el abogado del club. Según informó el periodista Pablo Carroza, los jugadores que no están implicados echaron literalmente a trompadas a los acusados.