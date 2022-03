Por qué el PSG cree que Mbappé renovará contrato y no se irá al Real Madrid

Leonardo, director deportivo del París Saint Germain, brindó una extensa entrevista al diario francés L'Equipe, en la que habló de todo. El brasileño se refirió a la renovación de Kylian Mbappe, la situación de Neymar Jr, la continuidad del DT y el complicado presente que atraviesa Sergio Ramos, quien sigue lesionado.

Sobre la posible renovación del delantero francés, manifestó: ”No se ha hecho ninguna oferta concreta. Hay un elemento importante: creo que lo último que pondremos en este contrato será el dinero. Queremos ponerlo en las mejores condiciones para que se convierta en el mejor jugador posible. Kylian es tan valioso que creo que está en paz con eso. Es secundario. Creo que para poner la cantidad, se necesitarán dos minutos al final”.

“Es una cuestión de sentimiento. El jugador francés, cuando empieza, tiene el objetivo de jugar en el extranjero. No es casualidad que en el equipo campeón del mundo de 1998 haya una mayoría de jugadores que juegan en el extranjero. En 2018, Kylian fue el único del once que jugaba en la Ligue 1. Pogba y Griezmann nunca jugaron en Ligue 1, Zidane hizo su carrera más en el extranjero que en Francia. Pero en ese momento no había un club del tamaño del PSG. No somos vendedores, eso cambia el espíritu. Ahora, creo que Kylian ha pensado bien las cosas. La sensación que tuvimos el sábado en el estadio fue magnífica. Se está creando algo, no sólo para él. No estoy aquí para ser cursi, pero otros clubes no tienen ultras así. Puede ser un gran problema”, agregó Leonardo.

Sobre la lluvia de críticas que recibe su compatriota, Neymar, expresó: ¿Cree que un jugador que se mantiene en la cima durante 12 años realmente hace algo al margen? Hay redes sociales, pero eso transmite una sensación que no refleja la realidad”.

Además, bancó al director técnico argentino pese a las constantes críticas: “Hoy le queda un año de contrato (junio de 2023). Sinceramente, nunca pensamos en cambiar de entrenador. De verdad. Nunca nos pusimos en contacto con Zidane ni con nadie más. Antes de venir aquí, Pochettino estaba entre los cinco mejores entrenadores y lo sigue estando. Puedes ver la progresión, aunque han pasado muchas cosas. Siempre lo veo más involucrado porque, con el tiempo, conocés mejor el contexto. Creo que Pochettino pudo haber tenido momentos de duda, pero nunca pidió irse. Puede haber tenido periodos difíciles, en febrero o marzo tuvo el COVID-19. Luego, durante el verano, hubo rumores de su salida. Dice que ningún club le preguntó y que nadie nos llamó. No tengo ningún problema con Pochettino. Somos muy claros, hablamos de todo”.

Para finalizar, lamentó el presente de Sergio Ramos, quien ha disputado solamente cinco fechas en lo que va de la temporada: "Lo fichamos, estaba bien físicamente. Hasta hoy ha jugado cinco partidos. Desgraciadamente, no ocurrió como pensábamos. Es difícil para él, para todos. Pero nuestros informes son claros. El día que digamos que no puede jugar más, quedará claro para todos. No es el caso. Después, el hecho de no jugar le dificulta ser un líder. Esperaremos antes de sacar conclusiones, la temporada no ha terminado. Pero no tengo miedo de asumir los errores cuando los cometo. Nasser me da total confianza, me permite una verdadera autonomía y, por ello, le doy las gracias. Trabajar con este espíritu realmente da ganas. Eso es importante. Por eso también digo que el PSG es un gran club”.