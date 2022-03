Con Salah, este es el equipo de estrellas más caras que no estarán en Qatar 2022

La Copa del Mundo es la elite del fútbol mundial. Todos quieren estar y, una vez allí, todos quieren ser campeones del mundo. A pesar de que la gran mayoría de las máximas figuras dice presente, siempre hay un grupo de estrellas que, ya sea porque juega para una selección menor o simplemente su equipo no pudo superar las Eliminatorias, se pierde la cita mundialista. Con la eliminación de Egipto a manos de Senegal, Mohamed Salah no estará en el Mundial de Qatar, que perdió a uno de los mejores y más caros jugadores del mundo. Sin embargo, el delantero del Liverpool no es el único jugador de renombre que no estará en tierras qataríes entre noviembre y diciembre de 2022.

Transfermarkt, sitio especializado en transferencias y mercados de pases, elaboró el once titular de jugadores más caros que no estarán en el Mundial de Qatar 2022. Obviamente, la sorpresiva eliminación de Italia, última campeona de Europa, hizo que varios jugadores italianos tengan su lugar en esta lista de la que nadie quiere formar parte: el arquero Gianluigi Donnarumma (65 millones de euros), los defensores Alessandro Bastoni (60 millones de euros) y Davide Calabria (25 millones de euros), y los mediocampistas Marco Verratti (55 millones de euros) y Nicoló Barella (70 millones de euros) son los futbolistas de la Azzurra más caros que no estarán en la Copa del Mundo.

Los jugadores más caros de esta lista son los dos delanteros: Erling Haaland (150 millones de euros), quien no pudo meter a Noruega a la Copa del Mundo, mientras que Mo Salah (100 millones de euros) falló su penal en la tanda decisiva ante Senegal y Egipto se quedó con las ganas de una segunda participación mundialista de forma consecutiva.

Haaland y la desazón ante la eliminación de Noruega.

Luego, los restantes jugadores más caros en perderse el Mundial son Milan Skriniar (65 millones de euros), defensor de Eslovenia e Inter de Milán, y David Alaba (55 millones de euros), defensor austríaco del Real Madrid. En la mitad de la cancha, está Franck Kessié (45 millones de euros), futuro jugador marfileño del Barcelona, y Martin Odegaard (42 millones de euros), que no pudo ayudar a Haaland para clasificar a los noruegos.

Marco Verrati, una de las figuras italianas que no dirá presente en Qatar.

Sin dudas se trata de un once lleno de estrellas que a todos los fanáticos del fútbol les gustaría ver en el Mundial de Qatar 2022.