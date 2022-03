La prepotente respuesta de Cristiano Ronaldo ante un rumor que lo incomodó: “Quien manda…”

El próximo viernes desde las 13 (hora de Argentina) se vivirá el sorteo correspondiente al Mundial de Qatar 2022. De los 32 cupos disponibles para la máxima cita mundialista, solamente 20 países tienen asegurado su boleto. En busca de sumarse a la selecta lista, Portugal enfrentará a Macedonia del Norte (que viene de dejar sin Mundial a Italia) este martes desde las 15.45. En la conferencia de prensa previa al partido, Cristiano Ronaldo enfrentó los micrófonos y dejó una contundente frase.

Lejos de hablar del trascendental duelo, el delantero se mostró molesto por las reiteradas preguntas que le hicieron sobre un posible alejamiento del seleccionado de su país: "Muchos hacen esta pregunta. Quien va a decidir mi futuro soy yo. Si me apetece jugar más juego y si no me apetece jugar no juego".

Sobre el rol fundamental que tendrán los hinchas en el estadio, Cristiano agradeció a los hinchas el apoyo recibido en el duelo ante Turquía: "Que mañana den de la misma forma lo mismo para poder hacer un buen partido. Si los portugueses estuvieran como estuvieron el jueves, vamos a ganar el juego".

"Si Portugal tuviera su mejor nivel gana a cualquier equipo del mundo. Macedonia es la que nos toca. Vamos a ganar porque queremos mucho estar en el Mundial y es el juego de nuestras vidas también", sentenció.