El rumor que ilusiona a Riquelme: ¿Messi vuelve a la Bombonera antes de fin de año?

Lionel Messi aseguró que luego de la Copa del Mundo de Qatar 2022 se va a replantear muchas cosas respecto a su futuro en la Selección Argentina y dicha reflexión luego del partido ante Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas abrió la posibilidad de que el juego del pasado viernes ante la Vinotinto haya sido el último de Leo en territorio argentino.

Sin embargo, se ha desprendido una posibilidad para que el mejor del mundo vuelva a pisar suelo nacional y diputar un partido antes de fin de año y tras la Copa del Mundo. Y esto tiene que ver con el deseo de Juan Román Riquelme y la invitación para Leo a su partido despedida.

"Vamos a ver si lo podemos hacer en diciembre. El Mundial termina el 18. Vamos a ver si ahí está libre (la fecha). Si Dios quiere, para diciembre lo vamos a hacer. Ya tengo ganas de hacerlo", contó el propio Román hace algunos días.

En septiembre de 2019 Riquelme había anunciado que el 12 de diciembre de ese año haría su despedida en la Bombonera con dos equipos, uno formado por los campeones de las Copas Libertadores 2000 y 2001 y dirigido por Carlos Bianchi, y otro con los campeones de la edición 2007 y dirigido por Miguel Ángel Russo. Pero dejó en claro que tener a Messi era su sueño más allá de no haber jugado con la azul y oro: "Hablo seguido con él. Siempre que hablamos me pedía que haga la despedida en algún momento que él no esté jugando para poder estar. Ojalá que pueda venir. Sería el único jugador que permitiríamos que esté fuera de los muchachos que son de mi club. Ver a Messi con la de Boca sería un sueño pero es imposible", le dijo a No Todo Pasa, ciclo de TyC Sports.

Qué dijo Messi sobre su presencia en la despedida de Riquelme en la Bombonera

Semanas después el propio Leo Messi se refirió a la despedida de su compañero de Selección en Alemania 2006 y aseguró: "Hablo mucho con Román, pero ahora dentro poquito es el partido despedida. Si es una fecha en la que yo estoy por allá y puedo, obviamente estaré encantado de estar. Aparte Román se merece una gran despedida, que después de tanto tiempo todavía no se le hizo. Por todo lo que le dio al fútbol y a Boca se merece algo especial".

Pero luego Riquelme decidió jugar políticamente en las elecciones de Boca y suspendió su despedida para que no interfiriera con la decisión de los socios. Y ahora, dos años y medio después, hay una nueva fecha tentativa para diciembre de 2022, post Mundial.

Leo fue uno de los goleadores en la Bombonera en el penúltimo partido de las Eliminatorias y también se expresó en las redes sociales tras el encuentro: "Hace tiempo que soy feliz acá, desde antes de ganar la Copa, es un grupo maravilloso, gente me quiere mucho, cada día más. Me lo hace sentir cada vez que vengo a la Argentina, todo fluye natural, es más fácil dentro de la cancha, ayuda a que todo sea más lindo y más fácil", explicó el capitán argentino. Y en la cuenta oficial de Riquelme en Instagram publicaron el encuentro entre Román y Messi, posando con la camiseta 10 de Boca y su nombre inscripto en la espalda. ¿Se la pondrá en diciembre junto a su amigo Riquelme?