El particular posteo de Gustavo López luego de que Francella dijera que "es hincha de Independiente"

Había sorprendido y mucho la crítica de Gustavo López a Guillermo Francella. Tras el clásico que Racing le ganó a Independiente como visitante, el periodista dijo que no le había gustado nada el video viral que el actor hizo al día siguiente, jugando con su ya clásica frase "Hermosa mañana, ¿verdad?". "Me parece una boludez lo que hace, pero bueno... Ya es un hombre grande para esas cosas. Además muestra la casa, que tiene parque grande. Yo trato de hacer los videos en un riconcito para no mostrarle a la gente que tengo una casa grande y éste te muestra el parque”, tiró al aire en su programa de radio La Red. "Siempre el mismo video... Una vez me parece gracioso. Dos, tres, cuatro. ¿Pero siempre? Aburre ya. Y además ese gesto... ¡Hay que respetar a la gente y a los rivales! No creo que incite a la violencia, me parece que no se dio cuenta. Se repite demasiado ya", le explicó luego a Paparazzi, haciendo hincapié en el gesto de Francella moviendo su pelvis como en un acto sexual.

"Hay que respetar a la gente. Porque después te pasa algo y... ¡cómo te defiendo? ¿Entendés? Un hincha puede hacer o decir lo que quiera, pero una persona que tiene responsabilidades porque es pública debería tener otro cuidado. Y ese gesto haciendo 'así', para mi no va", agregó Gustavo López.

La respuesta de Guillermo Francella llegó en la ¿hermosa? mañana del sábado. Entrevistado por Marcelo Bonelli (otro hincha fanático de Racing) en Sábado Tempranísimo, ciclo de radio Mitre, el actor fue consultado al respecto y mandó al frente a López sin rodeos: “No hablé con él, pero sé lo que dijo. Me enteré porque me llamó todo el mundo. Yo estoy filmando ahora y dije ‘qué raro’. Me sorprendió porque es un tipo del palo del fútbol. No sé por qué lo dijo, más allá de que tengo entendido que es hincha de Independiente, me sorprendió la cabreada que tuvo”.

La story de Gustavo López horas después del palazo de Francella

Por el momento Gustavo López decidió no seguir con el cruce de declaraciones mediáticas que él mismo inició ni desmentir o ratificar lo dicho por Francella. Pero en la tarde de ese sábado sin fútbol de Primera División por la fecha FIFA, hizo una publicación en sus historias de Instagram que no pasó desapercibida en el contexto en que se dieron. Como el 26 de marzo es el Día del Hincha de Independiente, en honor a la histórica caravana que 100.000 hinchas hicieron por el centenario del club en 2005, el periodista posteó un video del tremendo recibimiento que la hinchada del Rojo les hizo a sus jugadores en el último clásico ante Racing.

"Feliz día al hincha de Independiente", escribió sobre las imágenes, que se extienden por 45 segundos. Claro está, el posteo es sólo un saludo a los simpatizantes del club siete veces campeón de América, sin que eso signifique expresar alguna simpatía por los Diablos Rojos. Gustavo López nunca reveló el club del que es hincha, y parece que seguirá así, por eso prefirió no seguir con el tema luego de la picante devolución de gentilezas de Guillermo Francella.