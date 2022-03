El Dream Team que Beckham quiere armar en Inter Miami para seducir a Messi y sumarlo en 2023

Si bien todavía resta para la finalización oficial de la temporada 2021/22, el París Saint Germain ya piensa en lo que sucederá luego del mes de julio, con el inicio de un nuevo calendario deportivo. Eliminado caóticamente de la UEFA Champions League en manos del Real Madrid y, también afuera de la Copa de Francia tempranamente, al PSG solamente le resta que pase el tiempo para coronarse como el mejor de la Ligue 1, donde le lleva doce puntos de ventaja, con nueve partidos por disputarse, al Olympique de Marsella, su inmediato perseguidor.

Lionel Messi no logró cumplir todas sus expectativas tras los primeros siete meses en suelo francés, luego de su llegada a mediados del mes de agosto del año 2021. El astro rosarino tiene contrato vigente con el club hasta el mes de junio del 2023. La Pulga tiene la posibilidad de extender la firma por un año más si así lo desean ambas partes (es decir, hasta mediados de año del 2024).

Si bien nunca hubo nada concreto que manifestara que la Pulga interrumpiría su contrato en Francia, en un momento se instaló el rumor que indicaba que su futuro cercano estaría nuevamente en Barcelona. Todo indica que nada cambiará y Messi completará su contrato con el PSG. Pensando en la finalización de su vínculo, David Beckham tiene en mente su plan para intentar contar con los servicios del jugador en la Major League Soccer de los Estados Unidos.

El presidente y fundador del Inter Miami quiere, a cualquier precio, que el ganador de siete Balones de Oro aterrice en suelo norteamericano. Su primer movimiento sería contactar a Luis Suárez, ex compañero en Barcelona, quien luego del Mundial de Qatar 2022 no vestirá más la camiseta de su país luego de haber dicho presente en las tres ediciones anteriores. La llegada del uruguayo podría darse a partir de julio, ya que tiene definido no renovar con el Atlético Madrid.

Sergio Busquets, Dani Alves y Jordi Alba son los tres jugadores restantes que tiene en mente el ahora dirigente deportivo. Los tres históricos del Culé finalizan su vínculo con el elenco español en junio del 2023 y, si bien no se ha hablado de su salida, el inglés los imagina como la carnada perfecta para tentar a Lionel Messi.