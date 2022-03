Rumor bomba en Boca: ¿Riquelme tentó a un jugador top de la Selección para venir en junio?

La Bombonera albergó lo que fue el último partido de la Selección argentina en nuestro país antes del Mundial de Qatar 2022. En medio de los festejos por una noche mágica en cancha de Boca Juniors, las declaraciones de Ángel Di María hicieron correr alguna lágrimas de los fanáticos pensando en el futuro de la albiceleste cuando confirmó que "Seguramente fue mi ultimo partido con esta camiseta en la Argentina".

Con respecto al actual jugador del París Saint Germain, quien tiene contrato vigente hasta el 30 de junio del corriente año, en las últimas horas una publicación en la red social Twitter encendió las alarmas del mundo Xeneize. El periodista Sebastián Infanzón, partidario de Boca que trabaja en Cadena Xeneize, realizó un particular posteo que uniría al Fideo con el club de la Ribera.

"-Hola Angelito, en junio quedas libre? -Si Sueñen Bosteros, sueñen!!" escribió Infanzón en su perfil junto a dos fotos: una del vice del club, Juan Román Riquelme, y la otra de Di María en el Maracaná luego de coronarse campeón de la Copa América 2021, en donde convirtió el único tanto del partido ante Brasil.

Lejos de no hablar más del tema, el periodista realizó otra publicación. En esta ocasión una captura de pantalla de una historia que publicó Jorgelina Cardoso, esposa del rosarino, en la que se lo puede ver al número 11 acompañado de la frase: "me mata la gente".

En 2007 cuando Ángel emigró al fútbol europeo, más precisamente a Benfica de Portugal, estuvo muy cerca de vestir la camiseta de Boca Juniors. "Lo normal era que me iba a ir a Boca, pero aparece el Benfica y Rosario Central estaba con el problema del quiebre. La abogada que manejaba todo ese tema dijo que, si me iba, tenía que irme al exterior porque iban a entrar euros y era la única manera de poder salvar al club, que estaba muy mal económicamente. Por eso me fui a Europa", manifestó el jugador en una entrevista con TyC Sports.