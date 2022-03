La dura frase de Alfaro tras la clasificación de Ecuador al Mundial que sorprendió a sus jugadores

El nuevo milenio le ha sentado bien a la Selección de Ecuador que, de seis mundiales que han tenido lugar del 2002 en adelante (contando el de Qatar 2022), ha dicho presente en cuatro de ellos. Justamente, antes de su primera clasificación en Corea y Japón 2002, la Tri nunca había formado parte de la máxima cita mundialista. Actualmente el argentino Gustavo Alfaro es el máximo responsable del seleccionado y, luego de la derrota ante Paraguay (que de todos modos significó el boleto a Qatar) enfrentó los micrófonos de la conferencia de prensa y dejó una llamativa reflexión.

“Los jugadores están festejando, se lo merecen por lo que han hecho a lo largo de la Eliminatoria. A mí en lo personal no me surge, le dije a los jugadores que quería entrar de otra manera, no de esta. De estas cosas que en algún punto ponderamos, estas derrotas dolorosas nos sirven para acumular otro tipo de experiencias”, manifestó el ex DT de Boca Juniors.

“No era ni el resultado ni el rendimiento que nosotros esperábamos. Más allá del resultado, Paraguay nos iba a jugar como si iban a un Mundial. Cometimos demasiados errores que conspiraron en el rendimiento. Fueron temas de concentración, experiencia y manejo de momentos. Hubiese deseado que Ecuador entre como lo hizo en otros partidos”, reconoció Lechuga.

“Vamos a recuperar a algunos jugadores importantes de este proceso y sentimos algunas ausencias. Teníamos suspendidos y otros de proceso de recuperación. Más allá de la alegría a corto plazo, uno tiene que mirar más allá. Hay cosas que se deben hacer y no negociar, me sorprende este rendimiento”, sentenció Alfaro.

El próximo martes por la décimo octava, y última, fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, la Tri recibirá a Argentina a partir de las 20.30 en Guayaquil. Ambos seleccionados llegan clasificados a la máxima cita y esperan por el sorteo que se realizará el primero de abril.