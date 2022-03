Cómo es Always Ready, el rival de Boca en la Libertadores: estadio en altura inédita, césped sintético y camiseta de River

Con el sorteo que se realizó al mediodía del viernes, Boca ya conoce a los tres equipos que lo acompañarán en el grupo E de la Copa Libertadores 2022. Dos de ellos son viejos conocidos como Corinthians y Deportivo Cali, clubes con los que el Xeneize tuvo suerte dispar en distintas finales de América, pero el tercero es Always Ready de Bolivia, el menos familiar de los rivales de grupo.

¡Rivales confirmados para disputar la @Libertadores! uD83DuDC4A?#Boca integrará el Grupo E con Corinthians, Deportivo Cali y Always Ready.



uD83DuDD1C En marcha la ilusión...#VamosBoca uD83DuDFE6uD83DuDFE8uD83DuDFE6 pic.twitter.com/ffrimNfQss — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) March 25, 2022

Always Ready será un rival especial para Boca. El equipo boliviano, que volvió a la primera división de su país en 2019 tras 29 años en el ascenso, tiene apodos, colores y diseño de camiseta idénticos a River: viste un uniforme blanco con la banda roja y le dicen el Millonario. A pesar de este parentesco con el club de Núñez, estos datos son los de menor preocupación para el Xeneize, ya que el equipo albirrojo tiene un factor que siempre es una pesadilla para el resto del continente sudamericano: la altura.

La camiseta de Always Ready es idéntica a la de River.

Always Ready no es oriundo de ninguna de las dos capitales de Bolivia. Su hogar reside en El Alto, la segunda ciudad más poblada de todo el país. El dato llamativo es que su estadio, el Municipal de El Alto, es el segundo con más altura de todo el mundo: está ubicado a 4090 metros sobre el nivel del mar.

La altura no es el único factor que juega en esta cancha, ya que el campo de juego es de pasto sintético, algo a lo que Boca no está acostumbrado. Además, el Millonario de Bolivia se hace muy fuerte como local, condición en la que se mantuvo invicto durante todo el año pasado en el torneo boliviano.

4090 metros sobre el nivel del mar, la principal arma de Always Ready.

Aunque estos datos sin dudas están en contra del Xeneize, la buena noticia sería que dicho estadio no cumple con las reglamentaciones de luminaria solicitadas para un partido de Conmebol, por lo que podría hacer de local en La Paz. De igual manera, jugar en el Hernando Siles no es algo a lo que Always Ready sea ajeno, ya que en la última Copa Libertadores disputó sus tres partidos como local en ese estadio, en los que obtuvo dos triunfos ante Internacional de Porto Alegre y Deportivo Táchira y una derrota por 2 a 1 ante Olimpia de Paraguay.

Postal de la histórica victoria de Always Ready ante Inter de Porto Alegre en La Paz.

La Libertadores 2022 será la tercera participación de Always Ready en el máximo torneo continental, tras sus participaciones en 1968 y 2021, ambas quedando eliminado en la fase de grupos. El equipo de El Alto es un histórico del fútbol boliviano que estuvo durante 28 años jugando en la segunda categoría, pero eso cambió con el ascenso a Primera y en 2020 tuvo un giro de 180 grados con Omar Asad. El Turco fue el entrenador que sacó campeón al Millonario por primera vez en más de 60 años y lo clasificó a la Libertadores 2021. El exjugador de Velez habló con TyC Sports sobre su exequipo y le dio algunos datos a los hinchas de Boca: “El equipo tiene una hinchada muy seguidora, una cancha con césped sintético muy difícil y un histórico como el ex Boca Carlos Lampe en el arco”, analizó.

El Turco Asad fue el técnico que cambió la historia reciente del Millonario de Bolivia.

Always Ready no será el rival con más historia o tradición que tendrá Boca, pero sin dudas que es un hueso duro de roer por las circunstancias geográficas que siempre acompañan a los partidos en la altura de Bolivia. Por eso, el Xeneize sabe que tiene un grupo complicado para el cual tiene que estar siempre listo.