Una inesperada confesión de George Russell enciende alarmas en la Fórmula 1

George Russell explicó que los problemas que experimentó Mercedes, en los test de pretemporada de la Fórmula 1 y durante la primera carrera del año, en Bahréin, "podrían durar todo el año". El piloto no se mostró positivo sobre el monoplaza y también ha comentado que "no saben cuánto tiempo llevará solucionar todo esto".

Su motor no empuja tanto en el equipo oficial ni en los clientes, solo hay que mirar como sigue Williams y dónde cayó McLaren. Pareciera que el W13 no ha desbloqueado aún su potencial y no pueden aún con el cabeceo o porposing que les hace levantar el auto y perder velocidad.

"Es prometedor ver que otros coches han tenido el mismo problema y lograron resolverlo, lo que significa que el tema del rebote tiene una solución. Pero estamos luchando para encontrarlo y no sabemos cuánto tiempo llevará". Si encontraremos la solución el próximo fin de semana o después de las vacaciones de verano, aunque no hay ninguna razón para que no dure todo el año", dijo.

El compañero de Lewis Hamilton, además, agregó: "Podemos encontrar la solución el próximo fin de semana o después de las vacaciones de verano, aunque no hay ninguna razón para que no dure todo el año". Mercedes cambiará muchas cosas para la carrera de Arabia Saudí de este fin de semana, pero a pesar de ello no se ven competitivos para pelear con Ferrari o Red Bull.

Así lo expresó Toto Wolff. "La velocidad de los Ferrari y Red Bull es muy rápida en recta, y en curva se comportan diferente a nosotros. Necesitamos analizar el 'drag' antes de juzgar la falta de potencia. No creo que haya diferencias entre las unidades de potencia". "Es muy fácil quitar carga aerodinámica del coche. Agarras una motosierra y cortas el alerón trasero a trocitos. Eso vamos a hacer para la carrera en Jeddah", bromeó el austriaco.