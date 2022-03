Scaloni reveló por qué no convocó a Dybala a la Selección argentina: "Necesitamos que Paulo..."

La relación de Paulo Dybala con la Selección argentina no es la que muchos creían que sería cuando la Joya irrumpió en Instituto de Córdoba en 2011 y rápidamente se transformó en una de las mayores promesas del fútbol argentino. Mientras en la Juventus llegó a ser el número 10, figura y capitán, al cordobés siempre le costó ganarse un lugar con la Albiceleste y esto se repitió en el ciclo de Lionel Scaloni.

Al igual que otros importantes jugadores como Ángel Di María, Dybala tuvo sus más y menos con Scaloni. Al entrenador campeón de América no le tiembla el pulso a la hora de dejar afuera a pesos pesados y la Joya tuvo momentos en el que jugó pocos minutos y otros para los que ni siquiera fue llamado, como para la última doble fecha de Eliminatorias de este fin de semana. En conferencia de prensa, el director técnico de la Selección argentina habló sobre la no convocatoria del 10 de la Juventus: “Hablé con él cuando dimos la pre-lista porque él estaba en proceso de recuperación y hablé cuando salió la lista definitiva. Nosotros técnicamente no discutimos a Paulo, para nada. Necesitamos que esté bien, que cuando venga esté en plenitud de condiciones físicas”, explicó el DT.

Además, Scaloni agregó que una convocatoria en este momento sería contraproducente para Dybala, que viene de recaer en una lesión muscular el pasado 5 de marzo: “No le haríamos un favor si lo llamamos sin tener ritmo. Él lo sabe muy bien, lo entiende y para el Mundial falta, lo necesitamos en plenitud de condiciones. En las últimas convocatorias no pudo estarlo por distintas situaciones".

Scaloni, que todavía no tiene el equipo definido para recibir a Venezuela en la Bombonera, aseguró que Dybala es muy valorado y querido tanto por el cuerpo técnico como por los jugadores de la Selección argentina: “Necesitamos que esté bien. De lo contrario, da ventaja y los demás tienen el plus de estar a disposición y brindar el máximo, cosa que él no ha podido hacer cuando vino. Lo importante es que se recupere, que juegue en su club para después venir y demostrar acá”, analizó el entrenador.