La descarnada frase del Matador Kempes a Messi: "Si no te bancás los silbidos…"

Mario Alberto Kempes, sin dudas, come en la misma mesa que Diego Maradona y Lionel Messi al momento de hablar de referentes de la Selección argentina. El Matador, goleador y campeón del Mundial '78, se refirió al presente del astro argentino en el PSG y le envió un consejo directo, sin filtro, que no será muy bien recibido en París.

"Si Messi está cansado en el PSG deberá resolver su situación y ver que quiere hacer con su futuro. Yo no sé si en el Barcelona lo van a recibir con los brazos abiertos [sobre su eventual regreso al club], porque se fue de una manera que nadie esperaba y ahora volvería de una manera que nadie espera. Es complicado", expresó en diálogo con Súper Deportivo Radio en Radio Villa Trinidad.

En la misma línea, agregó sin vueltas: "Veo la cara de Messi y veo preocupación. No solamente con la camiseta del PSG, a mí lo que me preocupa es ver esa cara de Messi pensando en lo que pueda hacer en la Selección. Que gane o pierda con el PSG o que juegue en el Barcelona o en el Real Madrid me importa cinco pepinos. Quiero a Messi al 200% en la Selección Argentina".

"El PSG no es el Barcelona. En el Barça era el rey, en el PSG no esta tan contento como cuando estaba en el Barcelona. El sigue siendo el rey del mundo, lo que pasa que los resultados no se están dando y eso lo afecta, por mas que se le salga la sonrisa en cualquier momento. No creo que Messi dure tanto en el PSG si las cosas siguen como ahora", continuó.

Para cerrar, habló sobre los silbidos que recibió: "A mi también me silbaron, me han dicho de todo y me tiraron naranjas en Valencia, pero nunca baje los brazos. Es un resultado de los resultados. La gente siempre espera lo mejor de vos. Le podes dar lo mejor, pero como estás en un equipo todos están en la misma bolsa. No se salva nadie: ni el mejor ni el peor. Hay que bancársela, no todo es color de rosas. Los resultados mandan, por eso te pagan. Si no te bancás los silbidos, dedicate a otra profesión".