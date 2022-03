La cruda revelación de Marcos Rojo que lo llevó a pedir ayuda psicológica

Marcos Rojos brindó una extensa entrevista en TyC Sports donde tocó muchos temas interesantes, y uno de ellos fue la ayuda psicológica que debió pedir para poder superar la seguidilla de lesiones. El defensor de Boca reveló cómo vivió esos complicados momentos y de qué manera logró superarlos.

"Después del Mundial de Rusia empecé con muchas lesiones. Eso te lleva a no confiar en vos, dudas en hacer un pique por temor a que vuelva a pasar y no le encontraba la vuelta, me hundía. Nosotros vivimos de esto, de competir y no tener eso te empieza a deprimir, sentirte mal en tu casa, con tu familia. No te das cuenta y la cabeza te sigue laburando", expresó.

En la misma línea siguió: "Sentía que hacía el esfuerzo, lo que me decían los médicos, el tiempo de recuperación y cuando volvía, me volvía a lesionar y no le encontraba la vuelta. Hace un tiempo empecé con un psicólogo deportivo que me ayuda mucho y desde que empecé con él me siento mejor".

"Antes de los partidos tenemos charlas para mantenerme enfocado en lo que viene. Desde que comencé a tratarme las lesiones fueron menos frecuentes y me pude volver a sentir bien en una cancha de fútbol", completó. Luego, expresó que le sigue molestando la espalda y culpó a la intensidad del fútbol argentino.

"Terminé el otro día el clásico y me sigue doliendo la espalda. Corren como locos acá. En la Premier estás con los mejores pero acá es totalmente diferente. Hay chicos que te exigen todo el tiempo, todos te compiten, todos te corren, te meten. Después de los partidos me queda dos o tres días doliendo todo", cerró.