¿Jugará con Messi? Mientras todos desean irse del PSG, una estrella mundial quiere llegar

La 2021/22 será recordada como otra temporada con muchas expectativas que termina en fracaso para el Paris Saint-Germain. Aunque la palabra “fracaso” perdió su peso por la liviandad con la que se usa para catalogar cualquier derrota en el fútbol, ese es el término con la que hay que definir a este mal año para el club parisino: llegó Lionel Messi y otro montón de grandes futbolistas que se sumaban a Kylian Mbappé, Neymar y tantos más que ya estaban en el equipo y, sin embargo, nada cambió para el PSG, que volvió a tener una eliminación dolorosa de Champions League tanto por la instancia de torneo como por las formas en las que se produjo.

La temporada del PSG no es mala sólo por el mal resultado en Champions League o porque los jugadores nunca pudieron replicar lo que quería Mauricio Pochettino, también hay un salteado de condimentos extrafutbolísticos que hacen de esta campaña la peor en mucho tiempo: la relación hinchas-futbolistas está totalmente rota, hay rumores de indisciplina de Neymar que llegaría a los entrenamientos sin dormir y pasado de copas, la presión sobre el técnico fue constante y la inminente salida de Kylian Mbappé al Real Madrid fue otra distracción a lo largo del año. Como si fuera poco, la eliminación contra el Real Madrid fue la gota que colmó el vaso para que varias de sus figuras no quieran seguir en el club, pero no son todas malas para París, ya que una estrella del futbol mundial declaró que ve con buenos ojos una llegada al Parque de los Príncipes.

Este jugador sería nada más y nada menos que Paul Pogba, estrella de la Selección francesa pero jugador relegado y poco feliz en el Manchester United. El mediocampista termina contrato en junio y no parece que llegará a un acuerdo con los Diablos Rojos: “¿Si me iría del Manchester United para jugar en el PSG? Claro, ¿por qué no? Siempre es lindo jugar con tus compañeros en la selección y en el club”, aseguró el jugador de 29 años.

Pogba y Mbappé fueron piezas clave en la obtención del Mundial 2018.

La Selección francesa es un caso similar a lo que sucede en estos tiempos en la Selección argentina, ya que los jugadores ven las ventanas FIFA como una oportunidad de salir de una mala situación en sus clubes para llegar al refugio del equipo nacional. En su arribo a la concentración, Pogba le preguntó a Mbappé cómo estaba la situación interna en el PSG, tal vez con la intención de interiorizarse en su próximo club, y la respuesta del delantero dio la vuelta al mundo: “Estoy demasiado harto”, le dijo el joven de 22 años.

Los rumores de una posible salida de Paul Pogba del Manchester United son un tema recurrente hace varios años en la Premier League, pero esta podría ser la definitiva. El mediocampista ve con buenos ojos llegar al PSG mientras que otras estrellas como su amigo Mbappé, Neymar o Ángel Di María no ven la hora de salir de París. ¿Podrá la llegada de Pogba frenar la salida de Mbappé al Real Madrid?