Una escandalosa acusación contra Neymar enciende alarmas en París

Neymar pasó del amor al odio en el PSG. Los fanáticos lo apuntan como uno de los responsables de la eliminación del club parisino en la Champions League y en las últimas horas aparecieron durísimas criticas desde un reconocido medio francés que, además, realizó una cruda revelación sobre el brasileño.

Daniel Riolo, periodista de RMC Sport, fue el encargado de tirar una verdadera bomba sobre algunas actitudes del futbolista que están colmando la paciencia de los directivos del club parisino: "Neymar ya casi no se entrena, llega en un estado lamentable, al límite de estar borracho".

"Es así, Neymar está en un espíritu de revancha contra el PSG, hay una ruptura total con los estamentos del club y del vestuario", dijo y continúo: "A la afición le importa una mierda las payasadas de Neymar. Que se vaya, está arruinando al club. A los seguidores del PSG no les importa que no le esté yendo bien, por su documental de Netflix y todo eso".

"Tienes que firmar su cheque y dejarlo ir. Está haciendo mucho daño dentro del club", agregó. Neymar tiene contrato hasta el 2025 con la institución y luego de recuperarse de su lesión no volvió a ser el mismo. Fue muy silbado por los fanáticos durante el partido ante Bordeaux y al parecer la relación será difícil de recomponer.

Durante su exposición, también contó detalles de lo que ocurre puertas adentro: "El PSG ya no es un club. No hay hilo conductor más común. El entrenador ya no existe, el presidente no ha dicho ni una palabra. Después de tal desastre, los pernos deberían haberse apretado. Nada. Ni Leonardo ni Nasser Al-Khelaifi. Nada. Una derrota total".