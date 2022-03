Todo lo que hay que saber sobre el sorteo del Mundial de Qatar 2022

El Mundial de Qatar 2022 está cada vez más cerca. La Selección argentina cerrará su participación en las Eliminatorias el próximo viernes ante Venezuela en La Bombonera y el martes contra Ecuador en Guayaquil pero, con la clasificación en el bolsillo, todos los fanáticos palpitan lo que será el sorteo de la cita mundialista: la ceremonia será el viernes 1° de abril a las 13 horas de Argentina, en Doha, capital qatarí. Para matar la espera, la FIFA dio a conocer los principales lineamientos de cómo se llevará a cabo el proceso.

En el sorteo de Qatar 2022 se conocerá la integración de la fase de grupos, de la que participarán los 32 equipos clasificados que serán divididos en ocho grupos de cuatro. De las 32 selecciones participantes, 13 son de Europa, cinco de África, cuatro de Sudamérica, cuatro de Asia y tres de Norteamérica y el Caribe. Los tres cupos restantes se reparten en los repechajes que serán disputados por un equipo sudamericano, uno norte/centroamericano, uno asiático y uno de Oceanía, único continente que no tiene su lugar asegurado en el Mundial.

Diego Armando Maradona fue uno de los encargados de sacar las bolillas en el Mundial de Rusia 2018.

El sorteo tendrá cuatro bombos en los que habrá ocho selecciones. Estos no están armados al azar, sino que tienen un orden: en el Bombo 1 estarán Qatar, por ser el país anfitrión, y los siete mejores equipos del Ranking FIFA que hayan clasificado al Mundial. Por otro lado, en el Bombo 2 estarán los siguientes ocho países mejor clasificados del ranking y así sucesivamente hasta llegar al cuarto y último bombo.

La Selección argentina estará en el Bombo 1 junto a Qatar, Alemania, Francia, España, Bélgica, Brasil e Italia o Portugal, que definirán su lugar en la Copa del Mundo a través de los repechajes de la UEFA.

Los ocho primeros del Ranking FIFA en marzo de 2022.

En cuanto al procedimiento del sorteo de Qatar se refiere, hay varias cosas a tener en cuenta. En primer lugar, Qatar será cabeza de serie del grupo A, como todos los países anfitriones desde el Mundial 2006. Luego, se sacará una bolilla del Bombo 1 junto a otra bolilla que le asignará su grupo. Así se hará con todo el primer conjunto de equipos y recién ahí se pasará al Bombo 2 y así con los demás. Importante: no pueden tocar dos selecciones pertenecientes a la misma confederación en un mismo grupo a excepción de la UEFA, que puede tener hasta dos miembros. Al haber 13 equipos europeos, cinco de los ocho grupos tendrán dos combinados del Viejo Continente.

A pesar de que el sorteo dará inicio a un montón de especulaciones sobre los rivales de la fase de grupos y los posibles enfrentamientos en las etapas decisivas, la ceremonia no determinará fechas, horarios ni sedes en donde se jugarán los partidos. Eso será estipulado más adelante por la organización del Mundial de Qatar, que tendrá en cuenta horarios locales para la televisión y otras cuestiones. Lo que no será problema es la distancia geográfica entre los estadios, un tema de preocupación para los hinchas que van a las Copas del Mundo, pero que no estará presente en esta edición por el pequeño territorio del país anfitrión.

Los estadios ya tienen partidos asignados.

Aunque los argentinos lo empezaron a a vivir desde la clasificación del equipo en noviembre de 2021, el Mundial de Qatar está a punto de dar su puntapié inicial y pronto se conocerán los rivales que tendrán Lionel Messi y la Scaloneta en su travesía por el desierto de Medio Oriente para cumplir el sueño de todos: la tercera Copa del Mundo.