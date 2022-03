Por qué Benedetto no vio el segundo tiempo de River-Boca en el banco de suplentes

Ni camiseta amarilla, ni astrólogos ni chamanes. La única cábala confesada a micrófono abierto por Boca Juniors tras el triunfazo ante River en el Monumental le corresponde a Darío Benedetto. El Pipa, quien fue reemplazado en el entretiempo del superclásico tras levantar temperatura y vomitar en el vestuario, contó qué hizo durante el segundo tiempo. Y cualquier cabulero consuetudinario lo va a saber entender.

Durante una entrevista con Un día perfecto, ciclo radial de FM Metro, el goleador xeneize reveló que había pedido el cambio tras los primeros 45 minutos porque se sentía muy mal. "De la lesión me sentí muy bien, cero molestias, pero en el día anterior en la concentración tuve fiebre, vómitos, no me sentía bien. En el partido me sentí mejor, pero en el entretiempo vomité, levanté 38º y pensé en el equipo. Vázquez jugó un partidazo", destacó Benedetto.

Acto seguido, Dalma Maradona, integrante del programa que conduce Cayetano, quiso saber dónde vivió el Pipa el segundo tiempo. Y el ex Olympique de Marsella confesó: "Me estaba sintiendo muy mal, iba a pegarme un baño y tratar de salir al banco de suplentes. Como teníamos una televisión en el vestuario, le pedí una campera al utilero y me quedé sentado un rato mientras me la traía. Y cuando estaba por salir del vestuario hace el gol Boca. Me quedé sentado ahí de cábala, no me movió nadie, recién salí recién faltando dos minutos".

Ya con el pitazo final de Darío Herrera, Pipa Benedetto saltó a la cancha para festejar en el círculo central con sus compañeros y luego seguir la fiesta en el vestuario de la cábala.