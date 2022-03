La impensada revelación de Gago sobre el manejo del plantel de Racing: "Nadie lo supo; y ganamos"

Luego de un inicio regular, todo marcha de maravillas en Racing: es puntero y único invicto de la Copa de la Liga Profesional, le ganó a Independiente de visitante y sobre la hora en el clásico de Avellaneda y el equipo respalda la idea de su entrenador, Fernando Gago. En una extensa entrevista con ESPN F90 en el mediodía del martes, el director técnico del momento habló de la candidatura de la Academia y dio una impensada revelación sobre la gestión de su plantel.

A pesar de que es una práctica que no se replica en el fútbol europeo, las concentraciones son algo característico del fútbol argentino. El plantel de un equipo se reúne en un hotel los días previos al partido y convive en la espera a la llegada del día del encuentro. La noche previa al clásico contra Independiente, los jugadores de Racing vivieron todos juntos el banderazo que le ofrendaron los hinchas de la Academia, pero el hecho de pasar la noche en un hotel no es algo tan común como se cree en el equipo blanquiceleste de Avellaneda.

Mientras hacía un comentario sobre el estilo de juego de Edwin Cardona y lo difícil que es convencer a los futbolistas de una idea a la que no están acostumbrados, Gago deslizó que hubo partidos en los que el plantel de Racing no se concentró, ya que los futbolistas pasaron la noche previa en su casa: “Yo no concentré y nadie lo supo. Hubo un partido en el que no concentramos y se ganó. Es el convencimiento que tienen los chicos con lo que jugamos”, reconoció el técnico de la Academia, ante la sorpresa de los periodistas.

Luego, Gago explicó los motivos de no concentrar, algo que no es tan común en Argentina: “Veníamos de muchos días seguidos en el hotel y les dije que se vayan a su casa y vuelvan a entrenar al otro día por la mañana”, explicó el ex Boca, que basó su decisión en su propia experiencia como futbolista, sobre la que reconoció que jugó en clubes en los que se concentraba y otros en los que no, como Real Madrid y Roma.

Hauche madrugó a Independiente y Copetti cerró el triunfo para Racing.

Ante el descarte de que la liberación de sus jugadores la noche previa al partido haya sido contra Independiente por el banderazo de los hinchas, la conclusión a la que se puede llegar es que Gago decidió darle la noche libre a sus futbolistas el día anterior al encuentro contra Argentinos Juniors por la tercera fecha. Aquella semana, Racing jugó contra Defensa y Justicia el jueves 17 de febrero y recibió al Bicho el martes 22 a las 21:30, por lo que el entrenador habría cancelado la concentración la noche del lunes 21. En aquella jornada, la Academia ganó por 3 a 0, consiguió su primera victoria en el campeonato y le dio inicio a una muy buena racha que se extiende hasta el presente.

Racing es el puntero de la Zona A con 15 puntos (cuatro victorias y tres empates).

“Hay momentos en los que decís ‘juego a las 10 de la noche, ¿voy a estar concentrado el día anterior desde las 12 del mediodía encerrado en el hotel? Llega un momento en que ese cansancio también te llega a la cabeza”, contó que Gago, que no quiso ponerle la chapa de candidato a su Racing puntero e invicto.