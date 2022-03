Godoy Cruz fue un espanto y perdió en Córdoba ante Talleres, que no había ganado nunca

Talleres de Córdoba logró esta noche su primera victoria en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, al derrotar como local a Godoy Cruz, 2 a 1, en encuentro interzonal válido por la séptima fecha y disputado en el estadio Mario Alberto Kempes.



Los tantos del local fueron anotados por Juan Ignacio Méndez (24m. PT) y Diego Valoyes (32m. ST), mientras que el uruguayo Salomón Rodríguez había puesto el empate transitorio para los dirigidos por el DT Diego Flores a los 40 minutos de la etapa inicial.

Los cordobeses, con esta victoria, suman cinco puntos y salieron de la última colocación de la zona A, mientras que el ‘bodeguero’ mendocino se mantiene con ocho unidades en el grupo B.



La ‘T’, bajo la conducción interina de Javier Gandolfi, mostró indicios de recuperación en su juego en los primeros minutos luego de un arranque de temporada muy pobre, más allá del triunfo de la semana pasada por Copa Argentina ante Güemes de Santiago del Estero (4-0).



Con más presión y determinación que en juegos anteriores, Talleres pudo dominar las acciones en la primera media hora, y así incomodó a su rival contra su arco, con buenas asociaciones en el medio entre Rodrigo Villagra, Juan Méndez y Héctor Fértoli, más la siempre amenazante velocidad del colombiano Valoyes en el ataque.



En un córner desde la derecha, enviado por Fértoli, llegó la apertura del marcador para el local, cuando Méndez ingresó por el segundo palo, se desmarcó, y -con un cabezazo- venció la resistencia del golero Juan Espínola para el 1 a 0.



Pudo aumentar Talleres en un par de ocasiones, pero el arquero le tapó chances claras a Valoyes y Federico Girotti, más un disparo de Méndez, que se fue apenas desviado por arriba del travesaño.



No aprovechó sus chances el elenco cordobés y -en un descuido- llegó la igualdad de Godoy Cruz, cuando Franco Negri se desprendió por izquierda y envió un certero centro para el uruguayo Rodríguez, quien se anticipó a Rafael Pérez y puso el 1 a 1.



Bajó el ritmo en el complemento y ninguno de los dos equipos llegaba ya con facilidad al área rival . La disputa pasaba más por el mediocampo, con más cortes y menos profundidad en los avances.



Pasada la media hora de esa segunda mitad y en una jugada aislada y tras un rebote fortuito, el balón le quedó al ingresado Matías Godoy, quien clarificó todo con un pase a la derecha para Valoyes. El colombiano, sin parar la pelota, definió de primera al primer palo de Espínola, quien no reaccionó a tiempo.



El conjunto de Barrio Jardín no pasó sobresaltos en el cierre y así mostró una sonrisa, la primera en el torneo, mientras se entusiasma con el arribo de su próximo entrenador, el portugués Pedro Caixinha, quien sería presentado oficialmente en las próximas horas.



En la próxima fecha, Talleres visitará a Gimnasia en La Plata, mientras que Godoy Cruz recibirá en Mendoza a Estudiantes, en cotejos que se disputarán el primer fin de semana de abril.