El referente de Torino que confirmó su regreso al Turismo Carretera

Un importante protagonista regresa este fin de semana al Turismo Carretera. Luego de perderse la cita en Neuquén, por no llegar a tiempo con la reparación de su motor, Lionel Ugalde volverá a ser parte del show en Concepción del Uruguay. El marplatense, y referente de Torino y Ford, probará mañana en La Plata para luego emprender viaja a Entre Ríos.

En diálogo con el sitio Solo TC, confirmó su presencia en la tercera fecha: “En Viedma se fundió el motor y tuvimos que hacerlo a nuevo. El problema es que algunos elementos no llegaron a tiempo. Por eso me perdí la posibilidad de correr en Neuquén. Pero ahora tenemos todo listo, roleamos el auto y calculo que el miércoles voy a dar unas vueltas en La Plata camino a Concepción".

"La idea es de ahora en más poder completar todas las carreras del año. La única traba que me lo puede impedir es la parte presupuestaria. Entre el año pasado y este tuve un montón de problemas y no me permitió correr las Finales. Pero son rachas que uno tiene que atravesar, así que espero que ahora empiece la continuidad", agregó.

Justamente la marca con la que corre tiene historial a favor en Concepción. Desde la primera competencia disputada en 2014 hasta la última que se realizó en abril del 2021, Torino logró un total de 3 triunfos, contra 2 de Chevrolet y Dodge y apenas 1 de Ford. Josito Di Palma le dio 2 éxitos a la marca en 2016 y 2017. En tanto que Juan Cruz Benvenuti aportó el último en 2019.

Disputadas dos fechas del campeonato de TC, Todino se ubica en el primer puesto con 78.5 puntos, por encima de Benvenuti (73.5), Lambiris (68.5), Santero (67), Urcera (66), Werner (60.5), Juan Bautista De Benedictis (57), Santiago Mangoni (54), Canapino (53) y Juan Pablo Gianini (52).