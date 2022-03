Qué pasó en el vestuario de River con Armani y González Pirez tras el error en el gol de Boca

"Yo defiendo a mis jugadores, y en el error más todavía. Y cuando perdemos un partido, más todavía. Porque estoy seguro y convencido de lo que hacemos", fue la frase elegida por Marcelo Gallardo cuando le consultaron por la jugada que derivó en el gol de Sebastián Villa, el cual definió el superclásico para el lado de Boca, luego de un error de Leandro González Pirez dentro del área grande de Franco Armani.

Los que estuvieron en el estadio Monumental, al igual que los pudieron observar el encuentro por televisión, tuvieron la posibilidad de apreciar la decisión que tomaron los jugadores del Millonario, sobre todo aquellos que se ubicaban en el banco de suplentes, tanto por no haber sumado minutos como por haber sido reemplazados en el complemento del encuentro.

Ni bien el árbitro principal, Darío Herrera, a los 95 minutos decidió pitar el final de un nuevo encuentro entre los dos equipos más importantes de nuestro país, los jugadores se dirigieron al área local para, al menos intentar, levantarle el ánimo tanto a González Pirez como a Armani luego de la desafortunada acción que terminó definiendo el marcador del partido.

Según informaron fuentes cercanas a la institución de Núñez, en el vestuario local del Antonio Vespucio Liberti se repitió la acción, dejándole claro a los protagonistas que pese al error el plantel los apoyaba y que, la próxima fecha, tendrían revancha. La acción demuestra que el plantel está unido.

En conferencia de prensa Marcelo Gallardo siguió la misma tónica y no dudó en defender al jugador proveniente del Inter de Miami de la Major League Soccer: "No me voy a sentar acá a hacer una crítica para que vos estés contento con tu pregunta, cuando yo suelo ser muy autocrítico. Si vos venís a hacerme una crítica directa de un jugador, yo no te voy a dar el gusto. Yo defiendo a mis jugadores, y en el error más todavía. Y cuando perdemos un partido, más todavía. Porque estoy seguro y convencido de lo que hacemos. Por eso te digo de mi parte que hay que tener serenidad".