La insólita respuesta de Farinella al cantito de los jugadores de Boca para River

Con sufrimiento y una gran actuación de Agustín Rossi, Boca rompió una sequía de cinco años en El Monumental y ganó el Superclásico por 1 a 0 contra River. El gol del encuentro lo hizo Sebastián Villa tras un grosero error de Leandro González Pírez y Franco Armani que dudaron en el área y el colombiano supo aprovecharlo. Luego de los festejos en el campo de juego y el cruce con los hinchas del Millonario que arrojaron muchisimos objetos, el plantel del Xeneize mudó la celebración al vestuario y Eduardo "Toto" Salvio hizo un vivo de Instagram que dejó ver la intimidad de la alegría boquense: "Un minuto de silencio.... para River que está muerto" fue el cantito insignia.

En TyC Sports mostraron el video del festejo de los jugadores de Boca y el cantito no le gustó nada a Leonardo Farinella, reconocido hincha de River. Al escuchar la canción que gritaba el vestuario xeneize, el panelista tuvo una insólita reacción al criticar uno de los cantos más comunes en la celebración interna del equipo vencedor de cualquier clásico del fútbol argentino: "Quiero decirles una cosa: no es cierto", dijo con un tono socarrón ante la incredulidad de sus compañeros que no entendían como el periodista criticaba la canción de los futbolistas boquenses.

Luego, Farinella negó que los dirigidos por Marcelo Gallardo, que estuvo muy enojado en su conferencia de prensa, sientan esta derrota como un duro golpe al estado anímico y se tomó con gracia los comentarios de sus colegas que afirmaron que la caída ante Boca hará mella en River.