Gago y su análisis luego del triunfo en el clásico de Avellaneda: "La alegría es..."

Racing se quedó con un importantísimo triunfo en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini y, de esta manera, sigue siendo el único equipo invicto en lo que va de la Copa de la Liga Profesional. En conferencia de prensa post clásico de Avellaneda, Fernando Gago realizó un análisis de la victoria de su equipo.

"Ellos se iban a posicionar más alto. Tratamos de no meternos tan atrás. No era nuestra intención. No pudimos tener el balón como pretendíamos. Tienen jugadores de calidad y un gran entrenador. La jugada del segunda gol fue por una acumulación de toques. Tratamos de generar. La alegría es muy grande por los chicos", manifestó Pintita.

A la hora de ponerse el título de candidato, el DT del puntero de la Zona A respondió: "Si estamos para ser candidatos, no sé. Estamos para competir. Es lo que quiero trasladarle a los chicos. Necesitamos competir cada partido. Algunas veces nos va a salir mejor. Tenemos que estar en ese nivel de competencia cada partido".

"Son partidos especiales. Lo dije después del partido con Atlético Tucumán. Juega mucho la emoción. Cuando te empatan y el equipo no encuentra la forma... Es algo que demuestran los jugadores, que estaban en partido y alguna situación íbamos a intentar aprovecharla", añadió.

Para finalizar, sentenció: "Hay situaciones donde ellos terminan teniendo razón y no yo, y ellos deciden. Yo estoy convencido de lo que hago a pesar del resultado. Yo no cambié. Tengo una forma y creo en una forma. Trato de llevarla a cabo con los jugadores que tengo".