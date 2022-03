Histórico: Roman Abramovich puso en venta al Chelsea y ya hay un posible comprador

El sábado por la tarde, el Chelsea anunció que Roman Abramovich se alejaba del club y dejaba la toma de decisiones en manos de los fideicomisarios de la fundación benéfica del club. Hace instantes, los Blues emitieron un nuevo comunicado en el que anunciaron que el magnate ruso puso en venta el club londinense.

Sin dudas, esto es un hecho histórico para la Premier League, ya que se termina una época que cambió el fútbol inglés para siempre. El dinero de Abramovich fue el que puso al Chelsea en la élite de Inglaterra y Europa, pero la inminente sanción que recibiría el ruso por parte del gobierno de Reino Unido con motivo de la invasión de Rusia a Ucrania llevó a este anuncio impensado.

Declaración de Roman Abramovich. pic.twitter.com/1wcRvx7zdw — Chelsea FC en español (@ChelseaFC_Sp) March 2, 2022

En los detalles del comunicado, Abramovich explicó que no va a exigir la devolución de todo el dinero que le debe el Chelsea por sus préstamos, que rondan los 1.500 millones de libras esterlinas. Además, aseguró que los beneficios de la operación se destinarán a una nueva fundación enfocada en las víctimas de la invasión de Ucrania a pesar de que el oligarca aún no condenó las acciones del régimen de Vladimir Putin.

Putin y Abramovich son grandes aliados históricos.

Según analizó el reconocido periodista Tariq Panja de The New York Times, se especula con que el precio de la operación sea a la baja dadas las circunstancias de la venta: las sanciones del gobierno de Boris Johnson a los activos de Abramovich, la no renovación de su visa para ingresar a Inglaterra y, sobre todo, la necesidad de vender rápidamente el club.



Conor McGregor piensa en comprar el Chelsea

Conor McGregor es, además de una leyenda de la UFC, uno de los personajes más extrovertidos del deporte. El irlandés nunca tuvo problema en decir lo que piensa y mostrar su riqueza: luego del anuncio de la venta del Chelsea, el excampeón de artes marciales mixtas subió una captura de un chat de WhatsApp en la que le propone a un amigo comprar el club de Abramovich. No sería la primera vez que The Notorious intenta comprar un club de fútbol, ya que se mostró interesado en hacerse con el Manchester United si alguna vez los hermanos Glazer están dispuestos a vender a los Red Devils.