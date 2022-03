Explosivo descargo de Tinelli tras la acusación del ex técnico del básquet de San Lorenzo: "Saben dónde encontrarme"

En la mañana del miércoles, Silvio Santander, exentrenador de San Lorenzo, denunció en Twitter que el Ciclón todavía le debe dinero luego de su paso por Boedo en 2021 y apuntó directamente contra Marcelo Tinelli, presidente en licencia y principal impulsor del básquet del Cuervo: “A casi 10 meses del título, sigo esperando cobrar. Si alguien encuentra al Sr @cuervotinelli por favor que le avise, ya pasó de falta de respeto y se acerca a una estafa más”. Ante esta acusación que retumbó en las paredes de la Liga Nacional de Básquet, el conductor de televisión no se quedó callado.

Por la tarde, Tinelli utilizó la misma vía para contestarle a Santander, técnico que llevó a San Lorenzo al campeonato de Liga Nacional en 2021: “Le recuerdo Sr. Santander, que usted, en la rescisión que hizo con el club durante mi licencia, firmó un acuerdo del cobro de la deuda en 3 cuotas de $700 mil. Según lo que me dicen que en San Lorenzo, cobró 2 cuotas y se le debe la tercera cuota, la cual va a cobrar a la brevedad”, aseguró el conductor de ShowMatch y acompañó el tweet con el acuerdo firmado por ambas partes.

El acuerdo entre Santander y San Lorenzo publicado por Tinelli.

Pero Tinelli decidió ir más allá, ya que no sólo que no tapó el domicilio ni el número de documento de Santander, sino que en otro tweet atacó personalmente al exasistente de Sergio “Oveja” Hernández en la Selección argentina: “Todos saben dónde encontrarme, y que yo esté de licencia en mi club, no lo habilita a decir esta clase de ironías y falta de respeto. Igual de usted no me extraña, porque todo el cuerpo técnico hablaba de su permanente maltrato hacia ellos”, apuntó el expresidente de San Lorenzo.

Todos saben dónde encontrarme, y que yo esté de licencia en mi club, no lo habilita a decir esta clase de ironías y falta de respeto. Igual de usted no me extraña, porque todo el cuerpo técnico hablaba de su permanente mal trato hacia ellos. Abrazo @SantanderSilvio https://t.co/BLX2Oseqzp — marcelo tinelli (@cuervotinelli) March 2, 2022

Al reclamo de Santander, quien ya había hablado sobre esta deuda en diciembre, se le sumó el de Ramón Clemente, jugador puertorriqueño clave de varios títulos de San Lorenzo en los últimos años que había abandonado el club en 2020 de manera repentina: “@cuervotinelli todavía no me ha pagado mi dinero por el que trabajé. Es un criminal por la forma en que hace negocios”, afirmó el experimentado jugador.