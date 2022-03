Durísima denuncia de un técnico campeón en San Lorenzo contra Tinelli: "Se acerca a una estafa más"

Desde su ascenso en 2015, San Lorenzo fue el amplio dominador de la Liga Nacional de Básquet, ya que ganó las últimas cinco ediciones de la Primera División de manera consecutiva y muchas de ellas con un dominio de punta a punta. Uno de los grandes motivos detrás de esta hegemonía del Ciclón fue el presupuesto impulsado por Marcelo Tinelli para contar con los mejores jugadores y entrenadores del país entre sus filas por más de siete años. Pero ese fuerte apoyo económico acabó con el alejamiento del conductor de televisión, quien pidió licencia a la presidencia en mayo de 2021, y una de las figuras clave del último campeonato arremetió duramente contra el conductor por Twitter.

A casi 10 meses del título, sigo esperando cobrar.

Si alguien encuentra al Sr @cuervotinelli por favor que le avise, ya pasó de falta de respeto y se acerca a una estafa más. pic.twitter.com/sKVI9H9igz — Silvio Santander (@SantanderSilvio) March 2, 2022

Silvio Santander es un histórico entrenador del básquet nacional. Fue parte del cuerpo técnico de Sergio “Oveja” Hernández en su último paso por la Selección argentina y salió campeón de la Liga Nacional en dos oportunidades, con Quimsa de Santiago del Estero en 2014 y con San Lorenzo en 2021, además de haber ganado copas nacionales con otros clubes y una liga de México. En la mañana del miércoles, Santander hizo una fuerte acusación a Tinelli, ex presidente del Ciclón, por Twitter: “A casi 10 meses del título, sigo esperando cobrar. Si alguien encuentra al Sr. Tinelli por favor que le avise, ya pasó de falta de respeto y se acerca a una estafa más”, denunció públicamente el coach, arrobando al propio conductor de ShowMatch.

Santander lideró a San Lorenzo al pentacampeonato.

En diciembre, Santander, que actualmente dirige en Venezuela, hizo pública la deuda que tiene San Lorenzo con él y otros integrantes del equipo campeón de la Liga Nacional 2021: “Es algo molesto, no es algo que debería suceder, muchos estamos esperando cobrar. Cada vez que intento comunicarme con alguien del club no me responden. Yo hice todo a través de mi agente, pero no encontré solución y sé que no soy el único”, le contó el entrenador a Uno Contra Uno Radio.

Santander fue parte del último paso de Hernández por la selección.

Además de dar a conocer que varios miembros del plantel están en la misma situación, Santander aclaró que no quiere que la situación llegue a la Federación Internacional de Baloncesto. “Yo puse mi buena voluntad en algo que excedió los tiempos y estoy intentando de hacer las cosas de buena manera para no llegar a un juicio y no tener que recurrir a FIBA. Lo mínimo que uno espera es una comunicación para entender qué es lo que está pasando”, explicó el ex entrenador de Peñarol de Mar del Plata y Echagüe de Paraná, entre otros.

Sí @cuervotinelli todavía no me ha pagado mi dinero por el que trabajé. Es un criminal por la forma en que hace negocios. Trabajando duro de forma gratuita mientras acepta la gloria. Te garantizo que se siente muy cómodo con su riqueza. No es justo. https://t.co/ISXVfGBk10 — Ramon Clemente uD83CuDDF5uD83CuDDF7 (@RamonClemente) March 2, 2022

Esta no es la primera vez que Tinelli es acusado de no cumplir con los contratos firmados con entrenadores y jugadores del básquet de San Lorenzo. En mayo de 2020, Ramón Clemente, jugador puertorriqueño con gran paso por Argentina, se fue del club de Boedo bajo el lema de “no pagan, no juego” luego de que la dirigencia del Ciclón le haya comunicado que no iba a poder pagar la deuda que mantenía con el jugador. Ahora, el boricua se sumó al pedido de Santander: "Todavía no me ha pagado mi dinero por el que trabajé. Es un criminal por la forma en que hace negocios", twitteó Clemente.