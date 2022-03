El sentido pedido de Schwartzman a días de jugar por Copa Davis en Buenos Aires

Diego Schwartzman, número uno del tenis nacional y del equipo de Copa Davis, expresó hoy su deseo de ganar "ante el público argentino" en la serie a jugarse en el Buenos Aires Lawn Tennis Club el 4 y 5 de marzo en la que se buscará la clasificación para a las finales de 2022 ante la República Checa.

"Ojalá podamos ganar ante nuestra gente y avanzar a las finales. Les pido a los hinchas que nos acompañen, valoro mucho más competir en casa porque se vive un clima diferente", expresó el Peque en la conferencia de prensa que ofreció en las instalaciones de la sede donde se disputará el duelo.

Schwartzman, de 29 años y ubicado en el puesto 14 del ranking mundial de la ATP, es el líder de una formación argentina que tiene como capitán a Guillermo Coria, quien debutará en el cargo, y se completa con Federico Coria (69), hermano menor de "El Mago", los doblistas Horacio Zeballos (5) y Máximo González (24), y el debutante Sebastián Báez (62).

El tenista surgido del Club Náutico Hacoaj comenzó muy bien la temporada pese a que no pudo capturar ningún título, siendo semifinalista en el Córdoba Open y luego finalista en Buenos Aires y en Río de Janeiro. "En la gira por Australia sufrí algunos problemas físicos, pero luego me recuperé y puedo decir que estoy muy bien preparado. Vengo de hacer dos finales, lamento no haber ganado ningún titulo pero estuve cerca y fui competitivo", explicó.

Y luego, quien jugó con la camiseta argentina 13 partidos de Copa Davis, con seis triunfos y siete reveses, agregó: "En mi caso siempre compito para ser el mejor y tener el número uno del equipo es muy lindo, pero adentro de la cancha queda de lado muchas veces, somos un equipo y cada uno aporta lo suyo, no hay uno que sea más importante que el otro".

Por su parte, el equipo checo ensayó en doble turno para una serie que no lo tiene como favorito, sobre todo porque no trajo a Buenos Aires a su mejor tenista, Jiri Vesely (74), presentarán una formación que incluye a Jiri Lehecka (94), Tomas Machac (131), Zdenek Kolar (141) y Vit Kopriva (168).

"No analizamos mucho al rival todavía, no me gusta hacerlo tanto tanto tiempo antes. Se que tienen dos jugadores jóvenes que están creciendo y nunca sabes como pueden rendir adentro de la cancha. Son muy agresivos pero no tanto en polvo de ladrillo", expresó finalmente Schwartzman.

La serie entre argentinos y checos comenzará a tomar más color este jueves a las 11 con el sorteo del orden de juego que se llevará a cabo en el Hotel Marriott para los partidos del viernes a las 12 y el sábado desde las 11. Argentina, que no juega las Finales de la Davis desde 2019, volverá a ser local en el Buenos Aires Lawn Tennis Club después de 17 años, desde la serie que le ganó casualmente a la República Checa el 4, 5 y 6 de marzo de 2005 por la ronda inicial del Grupo Mundial de ese año.